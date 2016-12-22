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Бюджетные учреждения предложили освободить от экологического налога
Экономика, 21:01
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Бюджетные учреждения предложили освободить от экологического налога
Минфин опубликовал законопроект о новом экологическом налоге. Ведомство предложило не распространять его на деятельность организаций, финансируемую за счет бюджетных денег
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов проект поправок в Налоговый кодекс, которые касаются введения в России экологического налога. Этот налог, в случае если законопроект будет принят, заменит платежи за загрязняющие выбросы.

Новым налогом предлагается облагать организации, деятельность которых наносит ущерб экологии, в том числе из-за выбросов загрязняющих веществ в воздух или в воду. Однако предлагается сделать исключение: если вред экологии наносится «в рамках осуществления деятельности, финансируемой бюджетами всех уровней». Также новый налог не будет взиматься с организаций, которые размещают отходы на специальных объектах (порядок размещения предлагается определить правительству), а также с тех, кто накапливает отходы, чтобы утилизировать их в течение 11 месяцев.

Источник РБК в Минприроды объясняет, что под деятельностью, финансируемой бюджетами всех уровней, которая не будет объектом налогообложения, подразумевается работа бюджетных учреждений. «В рамах деятельности таких организаций тоже образуются отходы, но платить за их размещение экологический налог не будут», — сказал он. РБК направил запрос в Министерство финансов с просьбой уточнить, какие компании не должны будут платить новый налог.

Минфин предлагает также ввести коэффициент, который будет зависеть от объема размещенных предприятием отходов, от использования технологий, минимизирующих вред окружающей среде, от класса опасности отходов. Коэффициент будет равен 100, если объем или масса выбросов превышают лимиты, установленные для объектов I и II категорий (в соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды», это объекты, оказывающие значительное и умеренное негативное воздействие на окружающую среду). Понижающий коэффициент будет действовать для новых нефтяных месторождений, расположенных в Баренцевом, Карском, Печорском, Чукотском, Восточно-Сибирском, Белом морях и море Лаптевых. Для них с января 2018 по декабрь 2019 года будет действовать коэффициент 1, затем до конца 2030 года — 0,25, затем снова 1.

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Также оговариваются случаи, когда организация не ведет раздельного учета доходов. В таком случае сумма взимаемого налога будет зависеть от максимальной ставки и от налоговой базы, которая определяется по объему всех отходов.

В законопроекте также есть положения, которые позволят предприятию уменьшить размер взимаемого с него налога. Он может быть уменьшен на сумму, равную расходам на действия по снижению ущерба для экологии.

В Минфине пояснили РБК, что правительство таким образом ведет работу по регулированию неналоговых платежей. «В рамках этой работы в правительстве было принято решение включить в Налоговый кодекс все платежи, которые близки по природе к налогам и сборам. Так, взамен действующего экологического сбора предлагается включить в НК экологический налог», сказал он, заметив, что налоговая нагрузка на бизнес не возрастет: «Речь идет лишь о систематизации подходов к регулированию платежей, которые уплачивает бизнес».

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Представитель Минприроды Николай Гудков, комментируя РБК предложение Минфина, заявил, что налог приведет к наполнению бюджета, но не будет способствовать развитию переработки отходов. В законопроекте не предусмотрен механизм направления собранных налогов на природоохранные проекты, пояснил он. По словам Гудкова, национальный проект «Экология» предусматривает создание инфраструктуры по переработке отходов, а введение такого налога фактически сократит его финансирование. «Сегодня запланировано уже к следующему году за счет экологических сборов создать 39 такого рода объектов в 22 субъектах, расширив перечень перерабатываемой продукции до 54 наименований товаров. Введение экологического налога вместо сбора требует всестороннего обсуждения с экспертным сообществом и ведомствами. Нам необходимо в первую очередь стимулировать «зеленый» бизнес, а не увеличивать линейную фискальную нагрузку на компании», — сказал он.

Впервые о намерении властей ввести экологический налог писала газета «Известия» 1 августа.

Авторы: Людмила Подобедова, Андрей Гатинский.
Теги: Налог , Экология
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