Бастрыкин поручил завести дело об осквернении памятника воинам СССР в Хельсинки

Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении памятника в Хельсинки

Александр Бастрыкин (Фото: СК РФ)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за вандалов, обливших памятник советским военнослужащим в Финляндии краской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Бастрыкин также поручил запросить информацию о произошедшем в Министерстве иностранных дел в России.

«Действиям лиц, причастных к совершению данного преступления, будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении СК.

9 мая российское посольство в Финляндии сообщило об осквернении памятника советским солдатам в Хельсинки. Вандалы залили монумент краской.

На место вызвали полицию, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали ущерб. Частично очистить памятник сотрудникам диппредставительства помогли живущие в Хельсинки россияне. Вопрос полного восстановления монумента посольство будет решать с финскими властями.