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Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении памятника в Хельсинки

Бастрыкин поручил завести дело об осквернении памятника воинам СССР в Хельсинки
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: СК РФ)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за вандалов, обливших памятник советским военнослужащим в Финляндии краской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Бастрыкин также поручил запросить информацию о произошедшем в Министерстве иностранных дел в России.

«Действиям лиц, причастных к совершению данного преступления, будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении СК.

В Хельсинки облили краской памятник советским военным
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Фото:Alla Stepanova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

9 мая российское посольство в Финляндии сообщило об осквернении памятника советским солдатам в Хельсинки. Вандалы залили монумент краской.

На место вызвали полицию, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали ущерб. Частично очистить памятник сотрудникам диппредставительства помогли живущие в Хельсинки россияне. Вопрос полного восстановления монумента посольство будет решать с финскими властями.

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Александр Бастрыкин памятник советские солдаты Финляндия
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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