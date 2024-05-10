Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении памятника в Хельсинки
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за вандалов, обливших памятник советским военнослужащим в Финляндии краской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Бастрыкин также поручил запросить информацию о произошедшем в Министерстве иностранных дел в России.
«Действиям лиц, причастных к совершению данного преступления, будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении СК.
9 мая российское посольство в Финляндии сообщило об осквернении памятника советским солдатам в Хельсинки. Вандалы залили монумент краской.
На место вызвали полицию, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали ущерб. Частично очистить памятник сотрудникам диппредставительства помогли живущие в Хельсинки россияне. Вопрос полного восстановления монумента посольство будет решать с финскими властями.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика