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Новое правительство 2024 ,  
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Эксклюзив

Власти обсудили трех кандидатов на пост главы Минспорта

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Новое правительство 2024
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Эксклюзивы РБК
В числе претендентов на должность министра спорта рассматриваются два заместителя Олега Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров, а такде губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, говорят источники РБК

Михаил Дегтярев
Одес Байсултанов&nbsp;
Азат Кадыров
Михаил Дегтярев
Одес Байсултанов&nbsp;
Азат Кадыров
Михаил Дегтярев
(Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)
Одес Байсултанов 
(Фото: Елена Афонина / ТАСС)
Азат Кадыров
(Фото: Григорий Сысоев . РИА Новости)

На пост министра спорта России обсуждаются три кандидатуры, сообщили РБК источник в Минспорта и подтвердил собеседник, знакомый с подготовкой кадровых решений. Ранее источники РБК сообщили, что исполняющий обязанности главы Минспорта Олег Матыцин может не войти в состав нового правительства.

По словам собеседников РБК, в числе кандидатов на пост министра губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также два заместителя Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров.

РБК направил запросы в пресс-службы Минспорта и губернатора Хабаровского края. 

Согласно ст. 116 Конституции, правительство во главе с председателем сложило полномочия перед вновь избранным президентом. В соответствии с Основным законом президент назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после утверждения Госдумой. 10 мая Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина, предложенную президентом Владимиром Путином на пост премьера.

Байсултанов до прихода в Минспорта был заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском Федеральном округе. Заместителем министра спорта он стал в феврале 2020 года, после прихода Матыцина.

Кадыров занимался развитием спорта в Татарстане. Он входил в организационный комитет летней Универсиады-2013 в Казани. АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», которую возглавлял Кадыров, отвечала за организацию в Казани матчей Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, Чемпионата мира по футболу 2018 года и других соревнований. Заместителем главы минспорта он стал также в феврале 2020 года.

Дегтярев до прихода на пост главы Хабаровского края был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 2018 года он входит в состав правления Федерации хоккея России (ФХР).

В 2022 году отечественных спортсменов и национальные команды отстранили почти от всех крупнейших соревнований. Со временем часть федераций и спортсменов получили возможность участия на турнирах, но под нейтральным флагом. Матыцин неоднократно высказывался в поддержку россиян, которые имеют возможность выступить на Олимпиаде 2024 в Париже, несмотря на другое мнение со стороны известных спортивных функционеров и тренеров, таких как Ирина Винер и Елена Вяльбе

Матыцин — мастер спорта СССР по настольному теннису. С 2001 по 2006 год был ректором Российского университета спорта, который при его руководстве из академии стал университетом. В 2015 году он стал президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU), с марта 2021 года приостановил деятельность на посту главы организации в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«56,83% граждан России по состоянию на 1 апреля вовлечены в разные виды спорта. Инвестиции в спортивную сферу с 2020 года увеличились на 190%. На 1 апреля 56,83% россиян занимаются спортом, мы идем впереди плана», — заявлял Матыцин.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Петр Канаев Петр Канаев
При участии
Яна Баширова
Одес Байсултанов Азат Кадыров Михаил Дегтярев Олег Матыцин Министерство спорта Павел Колобков
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, и.о. премьер-министра России
3 марта 1966 года
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