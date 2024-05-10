Губернатор Белгородской области сообщил об атаке БПЛА на трактор в поле

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Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал работающий в поле трактор в селе Леоновка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате взрыва пострадавших нет, транспортное средство повреждено», — написал Гладков.

На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил губернатор.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских БПЛА над территорией региона. Также в ведомстве заявили о попытке атаковать область с помощью реактивной системы залпового огня «Ольха». Силы ПВО уничтожили над регионом два снаряда.

Кроме того, 10 мая в Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность. Губернатор заявил об атаках ВСУ на несколько населенных пунктов за последние 24 часа. Под обстрел попали, в частности, Новопетровка, Березовка, Вязовое, поселок Дубовое.