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Рыбакина снялась с крупного турнира WTA в Риме из-за болезни

Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Риме из-за болезни
Четвертую ракетку мира в основной сетке заменила француженка Осеан Доден
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана снялась с турнира WTA в Риме. Об этом сообщается в соцсети Х соревнований.

Причина снятия — болезнь теннисистки. В основной сетке ее заменит француженка Осеан Доден.

24-летняя Рыбакина как одна из сеянных должна была начать турнир со второго круга. Доден теперь сыграет на этой стадии против румынки Ирины Бегу.

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В прошлом году Рыбакина выиграла турнир в Риме, таким образом, она лишится 1000 очков в рейтинге WTA.

Турнир в Риме завершится 18 мая. Призовой фонд составляет €4,79 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Елена Рыбакина
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