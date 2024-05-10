Рыбакина снялась с крупного турнира WTA в Риме из-за болезни
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана снялась с турнира WTA в Риме. Об этом сообщается в соцсети Х соревнований.
Причина снятия — болезнь теннисистки. В основной сетке ее заменит француженка Осеан Доден.
24-летняя Рыбакина как одна из сеянных должна была начать турнир со второго круга. Доден теперь сыграет на этой стадии против румынки Ирины Бегу.
В прошлом году Рыбакина выиграла турнир в Риме, таким образом, она лишится 1000 очков в рейтинге WTA.
Турнир в Риме завершится 18 мая. Призовой фонд составляет €4,79 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
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