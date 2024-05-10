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Новое правительство 2024 ,  
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Мишустин прибыл в Госдуму

Мишустин прибыл в Госдуму на утверждение кандидатуры премьера
Сюжет
Новое правительство 2024
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: АГН «Москва»)

Врио премьер-министра России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму. В Думе состоится заседание по утверждению его кандидатуры на должность председателя правительства.

Утром в пятницу в Госдуму внесли проект постановления об утверждении Мишустина в должности премьера. В документе прописан регламент рассмотрения кандидатуры. В начале заседания депутатам представят кандидата на должность, после он представит программу деятельности будущего правительства.

Депутаты смогут задать вопросы кандидату, также выступят представители политических фракций. После этого в Думе начнется голосование по вопросу об утверждении премьера.

Общая продолжительность заседания составит ориентировочно три часа. Рассмотрение кандидатуры начнется в 14:00 мск, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. После этого действующее правительство во главе с премьером Мишустиным сложило свои полномочия. По Конституции (статьи 83 и 111), президент назначает главу кабинета министров после того, как его кандидатуру согласует Госдума.

Переназначить Мишустина на должность председателя правительства Путин предложил утром 10 мая.

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Михаил Мишустин

политик, и.о. премьер-министра России
3 марта 1966 года
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