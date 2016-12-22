Минпромторг оценил создание «мусорной» отрасли в 5 трлн руб.

Создание в России отрасли переработки мусора потребует инвестиций на уровне 5 трлн руб., оценили в Минпромторге. Деньги предполагается получить из бюджета и корпоративных экологических программ

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Минпромторг оценил прогнозный объем инвестиций в реализацию проектов, предусмотренных Стратегией развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов на период до 2030 года.

«По самым скромным подсчетам, за 12 лет становления и развития отрасли всем участникам рынка потребуется потратить порядка 5 трлн руб., или 385 млрд руб. ежегодно», — передал РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов через пресс-службу.

Инвестиции будут направлены на создание и развитие инфраструктуры переработки отходов, а также создание машиностроительной и научно-технологической базы по выпуску оборудования для отрасли.

Источниками финансирования должны стать региональные программы в области обращения с отходами, существующие экологические госпрограммы, утилизационные сборы, штрафы за нарушение экологического законодательства и компенсационные платежи за неисполнение экологических нормативов, считает Евтухов.

«Для достижения целевых показателей отрасли, безусловно, необходима господдержка, чтобы она могла развиваться заданными темпами», — сказал замминистра.

Также в Минпромторге рассчитывают на финансирование в рамках корпоративных программ компаний. По словам Евтухова, сейчас госкорпорации и крупные компании с государственным участием тратят около 77 млрд руб. ежегодно в рамках экологических программ.

Стратегию развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства на период до 2030 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в конце января. Проект стратегии был подготовлен Минпромторгом, документ подразумевает разработку правовой базы для функционирования отрасли переработки, внедрение стандартов утилизации, проведение соответствующих научно-исследовательских работ и организацию проектов по переработке отходов на производственно-технических комплексах.

«Основным целевым показателем стратегии является доведение уровня утилизации и обезвреживания всех отходов к 2030 году до более чем 85%. При этом для ТКО этот показатель должен вырасти с порядка 9 до 80%», — сказал Евтухов.

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется около 5 млрд т всех видов отходов.

«На сортировку отправляется не более 10% от всей массы образования твердых отходов. Из них извлекается порядка 15–25% вторресурсов, что дает 1,5–2% от массы образования. Еще 1–3% дает так называемый бомжесбор, когда до момента транспортировки ТКО из придомового контейнера извлекается весь металл, качественная бумага и другие потенциальные вторресурсы. Пока из ТКО в промышленный оборот возвращается не более 3–5% от массы образования», — рассказал замглавы Минпромторга.