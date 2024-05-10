Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 807-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Четвертый раз за 10 мая ракетная опасность объявлена в Белгороде и прилегающем районе.
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью.
Спустя минуту белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отмене ракетной опасности.
В Белгороде и Белгородском районе снова запущена сирена ракетной опасности.
Минобороны сообщило, что над Белгородской областью утром были сбиты два снаряда РСЗО «Ольха».
Средства ПВО сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Гладков.
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и окрестностях отменен.
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.
В Курской области беспилотники атаковали поселок Теткино. Пострадавших нет.
Расчеты разведывательных беспилотников гвардейского соединения ВДВ обнаружили украинскую пехоту на правом берегу Днепра, а также украинские лодки, которые пытались пересечь реку, и помогли артиллерии их уничтожить, сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве рассказали, что десантники запустили дрон, который смог залететь вглубь подконтрольной Киеву территории Херсонской области на правом берегу Днепра. В результате десантники обнаружили лодки, на которых украинские военные пытались форсировать Днепр, а также пехоту ВСУ, укрывшуюся в развалинах домов.
Информацию о местоположении украинских военных и лодок передали артиллеристам, и те нанесли удары. Попытка украинских сил форсировать Днепр была сорвана, заявили в Минобороны.
Российские военные уничтожили пять запущенных Вооруженными силами Украины БПЛА за ночь. Три дрона сбили над Брянской областью, по одному беспилотнику уничтожили над Подмосковьем и Белгородской областью.
Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что возгорание произошло на НПЗ «Первый завод», там горят три емкости с дизельным топливом и емкость с мазутом. Пострадавших нет.
Возникший после атаки дрона пожар был потушен, сообщил позднее губернатор Владислав Шапша.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Укрэнерго» сообщил, что ограничит энергоснабжение бизнеса и промышленности из-за дефицита электроэнергии с 18:00 до 23:00. Отмечается, что объем ограничений будет равномерно распределен между регионами.
«Укрэнерго» предупреждает, что при росте потребления вечером могут потребоваться аварийные отключения для всех абонентов. Чтобы этого избежать, оператор рекомендует потреблять электричество экономно вечером.
Бизнесу и промышленности советуют уменьшить освещение торговых залов и использование энергоемкого оборудования, пересмотреть производственные процессы и «максимально привлекать импорт» для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.
Власти Киева переименовали проспект Правды, расположенный в Подольском районе города, в проспект Европейского союза. Решение о переименовании проспекта приняли 62 депутата. Секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко напомнил, что проспект Правды был назван в честь центрального органа Коммунистической партии Советского Союза газеты «Правда». Новое название выбрали по итогам электронного рейтингового голосования.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в общей сложности в стране повреждены более 800 энергетических объектов. «Мы потеряли до восьми гигаватт энергогенерации», - написал он в Telegram.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после 9 мая ждет «приятных изменений» в зоне конфликта, но пока не может раскрывать секретов. «Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Посмотрю, что у меня получится», - сказал он.
Минобороны сообщило об уничтожении около 16:40 еще одного украинского беспилотника над Белгородской областью.
Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что планы эвакуации Харькова на случай нового наступления российской армии «давно разработаны, а каждый месяц их актуализируют».