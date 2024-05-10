Расчеты разведывательных беспилотников гвардейского соединения ВДВ обнаружили украинскую пехоту на правом берегу Днепра, а также украинские лодки, которые пытались пересечь реку, и помогли артиллерии их уничтожить, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве рассказали, что десантники запустили дрон, который смог залететь вглубь подконтрольной Киеву территории Херсонской области на правом берегу Днепра. В результате десантники обнаружили лодки, на которых украинские военные пытались форсировать Днепр, а также пехоту ВСУ, укрывшуюся в развалинах домов.

Информацию о местоположении украинских военных и лодок передали артиллеристам, и те нанесли удары. Попытка украинских сил форсировать Днепр была сорвана, заявили в Минобороны.