Тарпищев заявил, что Рублев «топит» себя чрезмерными нагрузками

Президент Федерации тенниса России считает, что Андрей Рублев играет слишком много турниров и не чувствует, когда надо остановиться и передохнуть

Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев играет слишком много турниров, подвергая себя чрезмерным нагрузкам. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

У Рублева, который сейчас занимает шестое место в рейтинге ATP, в марте—апреле была серия из четырех поражений подряд, где он не выиграл ни одного сета.

«Рублев не чувствует, когда надо остановиться, взять паузу. Играет все подряд. Отсюда и тот спад, который был на протяжении четырех турниров — перегрузки, психологическая перетренированность. Просто утопил себя нагрузками», — сказал Тарпищев.

Рублев прервал свою неудачную серию и на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде. На этой неделе россиянин сыграет на «Мастерсе» в Риме, где его первым соперником будет американец Маркос Гирон.

«И вот уже рвется в бой. Не знаю, как он выступит в Риме, там корты медленные. Но во Франции быстрые, так что на Roland Garros он должен хорошо сыграть», — добавил Тарпищев.

Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая.

В нынешнем сезоне Рублев сыграл на 24 турнирах. Для сравнения: у первой ракетки мира серба Новака Джоковича 17 турниров, у итальянца Янника Синнера (второй номер рейтинга) — 19, у испанца Карлос Алькараса (третий) — 17.