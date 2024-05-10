Тарпищев заявил, что Рублев «топит» себя чрезмерными нагрузками
Вторая ракетка России Андрей Рублев играет слишком много турниров, подвергая себя чрезмерным нагрузкам. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
У Рублева, который сейчас занимает шестое место в рейтинге ATP, в марте—апреле была серия из четырех поражений подряд, где он не выиграл ни одного сета.
«Рублев не чувствует, когда надо остановиться, взять паузу. Играет все подряд. Отсюда и тот спад, который был на протяжении четырех турниров — перегрузки, психологическая перетренированность. Просто утопил себя нагрузками», — сказал Тарпищев.
Рублев прервал свою неудачную серию и на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде. На этой неделе россиянин сыграет на «Мастерсе» в Риме, где его первым соперником будет американец Маркос Гирон.
«И вот уже рвется в бой. Не знаю, как он выступит в Риме, там корты медленные. Но во Франции быстрые, так что на Roland Garros он должен хорошо сыграть», — добавил Тарпищев.
Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая.
В нынешнем сезоне Рублев сыграл на 24 турнирах. Для сравнения: у первой ракетки мира серба Новака Джоковича 17 турниров, у итальянца Янника Синнера (второй номер рейтинга) — 19, у испанца Карлос Алькараса (третий) — 17.
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