Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Дрон сбили около 11:30 мск.
Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении двух украинских БПЛА на подлете к Белгороду. Также в Минобороны заявили о попытке атаки региона реактивной системой залпового огня «Ольха». Силы ПВО уничтожили два снаряда над территорией области.
В приграничной Белгородской области регулярно сообщают об атаках дронов и обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, в ночь на 9 мая украинские военные атаковали спальный район Белгорода.
Повреждения получили 20 жилых домов и более 30 автомобилей. 11 человек пострадали, шестеро раненых находятся в городской больнице № 2 под наблюдением специалистов.
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