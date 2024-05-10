Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Дрон сбили около 11:30 мск.

Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении двух украинских БПЛА на подлете к Белгороду. Также в Минобороны заявили о попытке атаки региона реактивной системой залпового огня «Ольха». Силы ПВО уничтожили два снаряда над территорией области.

В приграничной Белгородской области регулярно сообщают об атаках дронов и обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, в ночь на 9 мая украинские военные атаковали спальный район Белгорода.

Повреждения получили 20 жилых домов и более 30 автомобилей. 11 человек пострадали, шестеро раненых находятся в городской больнице № 2 под наблюдением специалистов.