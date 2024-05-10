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Эксклюзив

Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера по социальным вопросам

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Новое правительство 2024
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Эксклюзивы РБК
Татьяна Голикова, занимающая с 2018 года пост вице-премьера по социальным вопросам, останется на этом же посту в новом правительстве, сообщили источники РБК
Татьяна Голикова
Татьяна Голикова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сохранит пост в новом составе правительства, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом кадровых консультаций.

Госдума рассмотрит назначение Михаила Мишустина на пост премьера на пленарном заседании сегодня, 10 мая. После этого он предложит президенту состав будущего правительства и подаст этот список в Госдуму, которая снова соберется на утверждение министров на одном из заседаний.

По словам двух собеседников РБК, пост сохранит и министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Заместителем председателя правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова стала во втором правительстве Дмитрия Медведева, сформированном после начала четвертого президентского срока Владимира Путина в мае 2018 год. После того как Мишустин в январе 2020 года сменил Медведева во главе правительства Голикова сохранила свою должность. До назначения вице-премьером Голикова возглавляла Счетную палату (с 2013 по 2018 год), а до этого полтора года была помощником президента Путина по вопросам социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. С 2007 по 2013 год она была министром здравоохранения.

Голикова закончила Московский институт народного хозяйства им. Плеханова по специальности «Экономика труда», в 1990-м Голикова начала работать в Министерстве финансов РСФР. До 1999 года она в основном занималась вопросами, связанными с государственным бюджетом, — была начальником отдела бюджетной политики и анализа Бюджетного департамента Минифина России, начальником сводного отдела консолидированного бюджета Минфина, заместителем руководителя Бюджетного департамента. В 1998 году она возглавила Бюджетный департамент, на следующий год стала заместителем министра финансов, а в 2002 году — первым заместителем министра финансов. С 2004 по 2007 год Голикова была заместителем главы Минфина.

На посту вице-премьера Голикова курировала госпрограммы по развитию здравоохранения, фармцаветической и медицинской промышленности, культуры.

В 2020 году она стала одним из главным координаторов работы по борьбе с пандемией коронавируса.

Выступая в апреле на итоговой коллегии Минздрава, Голикова говорила, что будущая работа должна быть сконцентрирована на новых национальных проектах, объявленных президентом страны Владимиром Путиным, — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья». Они стартуют с 1 января 2025 года. Основное внимание, по ее словам, необходимо направить на мероприятия по увеличению продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет и старше.

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Татьяна Голикова правительство Михаил Мишустин отставки и назначения Антон Котяков
Татьяна Голикова фото

Татьяна Голикова

и.о. вице-премьера России
9 февраля 1966 года
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, и.о. премьер-министра России
3 марта 1966 года
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