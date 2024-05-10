Марио Фернандес выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник «Зенита» Марио Фернандес пропустит остаток сезона из-за травмы. Об этом «Чемпионату» сообщил тренер петербургского клуба Виллиам де Оливейра.
«Марио действительно не сможет нам помочь до конца сезона из-за травмы. Самое главное сейчас, чтобы Марио выздоровел», — сказал Оливейра.
Защитник получил травму колена в начале марта в товарищеской игре против «Црвены Звезды».
33-летний Марио Фернандес провел за «Зенит» в нынешнем сезоне 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
На счету натурализованного бразильца 33 матча и пять голов за сборную России, ранее он играл за ЦСКА, с которым три раза выиграл чемпионат страны.
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