Объявлены претенденты на приз лучшему игроку года по версии Globe Soccer Awards

Названы претенденты на приз Globe Soccer Awards лучшему игроку 2024 года

В списке 20 футболистов, в том числе Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Гарри Кейн

Эрлинг Холанд (Фото: Matt McNulty / Getty Images)

Объявлен список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards. Список из 20 игроков опубликован в соцсети Х премии.

В нем Алессандро Бастони («Интер), Джуд Беллингем («Реал»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Серу Гирасси («Штутгарт»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Матс Хуммельс («Боруссия», Дортмунд), Гарри Кейн («Бавария»), Йозуа Киммих («Бавария»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Тони Кроос («Реал»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Коул Палмер («Челси»), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити») и Винисиус Жуниор («Реал»).

На награду лучшему тренеру года претендуют Хаби Алонсо («Байер»), Рубен Аморим («Спортинг»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Луис Энрике («Пари Сен-Жермен»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Ульрих Хенес («Штутгарт»), Симоне Индзаги («Интер»), Мичел («Жирона»), Тьяго Мотта («Болонья»), Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд), Томас Тухель («Бавария») и Хави («Барселона»).

Премия Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов, победители в различных номинациях определяются путем голосования болельщиков и жюри из футбольных тренеров и менеджеров.

В прошлом году награду лучшему футболисту получил Холанд, лучшему тренеру — Гвардиола.

Церемония вручения наград пройдет на Сардинии 28 мая.