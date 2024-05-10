Президент Финляндии назвал единственный способ урегулирования на Украине

Президент Финляндии выразил надежду на начало мирных переговоров по Украине в 2025 году, сейчас, по его мнению, единственный путь к этому «лежит через поле боя». Москва настаивает на том, что мир возможен при учете ее интересов

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В настоящее время путь к мирному урегулированию конфликта на Украине «пролегает через поле боя», заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Я знаю, насколько серьезна ситуация на фронте, и недавно Финляндия в очередной раз обнародовала новый пакет помощи Украине, который включает €188 млн в виде военной техники, в первую очередь боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Таким образом, общий объем нашей помощи составил €3 млрд», — сказал он, добавив, что стране еще предстоит обеспечить защиту границы НАТО с Россией.

По словам президента Финляндии, «Европа помогает всем, чем может», но «всегда немного поздно». «Я надеюсь, что в наступающем году мы достигнем ситуации, на основе которой можно было бы проложить путь к [мирному] соглашению. Но мы еще не достигли этого. Прямо сейчас единственный путь к миру пролегает через поле боя», — заявил Ниинистё.

Он также отметил «реальные усилия для достижения мира» после разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ниинистё выразил надежду на участие в саммите в Швейцарии 15–16 июня многих глав государств и правительств и что это мероприятие в будущем приведет к переговорам с Россией.

«Чтобы мир стал возможным, необходимо выполнить несколько условий. Одним из них является территория. Я понимаю, что для Зеленского это центральный вопрос. Кроме того, необходимы жесткие гарантии безопасности — например, в рамках членства [Украины] в ЕС или НАТО. Кроме того, для этого нужна справедливость <...>. И, наконец, Украина нуждается в восстановлении», — подчеркнул президент Финляндии.

Украина выступает за мирное урегулирование конфликта по «формуле мира» Зеленского. Она предусматривает вывод российских войск за границы 1991 года.

Москва, в свою очередь, говорила о готовности к переговорам, но с учетом своих интересов. Речь идет, в частности, о признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей территориями России, которые вошли в ее состав по результатам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годах. Украина и западные страны считают эти события аннексией.

Летом 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров для мирного урегулирования ситуации на Украине, и если Запад хочет завершения конфликта мирным путем, надо прекратить поставки вооружений Киеву.