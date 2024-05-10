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Эксклюзив

Николай Шульгинов покинет пост главы Минэнерго

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Эксклюзивы РБК
Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики, сообщили источники РБК. В числе кандидатов на пост должность главы Минэнерго губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Николай Шульгинов
Николай Шульгинов (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики, сообщили два РБК источника, знакомых с обсуждением кандидатур в новый состав правительства. Он возглавлял ведомство с 2020 года.

Николай Шульгинов родился 18 мая 1951 года в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края. В 1973 году он окончил Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов», в 2007 году — получил ученую степень кандидата технических наук в Северо-Кавказском государственном техническом университете.

В сфере электроэнергетики Шульгинов работал с 1976 года. До назначения на должность министра в 2020 году, он чуть более пяти лет возглавлял ПАО «Русгидро». Компания в числе крупнейших в России по мощности электростанций и лидер по производству «зеленой» энергии. На посту министра одной из крупных реализованных Шульгиновым инициатив в энергетике стала передача под оперативно-диспетчерское управление Системного оператора (АО «СО ЕЭС») энергосистем всей страны, включая технологически изолированные в Красноярском крае и на Дальнем Востоке. Кроме того, на базе СО ЕЭС был создан единый центр перспективного планирования развития энергосистем.

Один из источников РБК говорит об обсуждении в числе кандидатов на пост главы Минэнерго губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Цивилев, которому в этом году исполняется 63 года, родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности «Вооружение кораблей», в 1999 году — Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит».

С 1978 по 1994 годы Цивилев проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Военно-Морском флоте России, с 1997 по 2013 годы занимал должность гендиректора юридической фирмы «Нортек» в Санкт-Петербурге. Затем в 2014 году он возглавил ООО «Управляющая компания «Колмар», а с марта 2018 года по апрель — занимал должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С 1 апреля 2018 года Цивилев назначен врио губернатора, с 17 сентября 2018 года вступил в должность главы Кузбасса, которую занимал по сей день.

РБК направил запрос в Минэнерго и пресс-секретарю Цивилева.

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Петр Канаев Петр Канаев
При участии
Татьяна Киселева
Минэнерго министр Кузбасс Николай Шульгинов Сергей Цивилев отставки и назначения Кемеровская область
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, и.о. премьер-министра России
3 марта 1966 года
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