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РПЛ назвала лучший гол апреля

Гол футболиста «Краснодара» Сперцяна признали лучшим в РПЛ в апреле
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в матче 21-го тура против «Балтики» забил гол после красивого прохода через половину поля
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян завоевал награду за лучший гол месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам апреля. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Лучшим был признан гол футболиста сборной Армении в матче 21-го тура против «Балтики». Сперцян забил после прохода через половину поля, а голевую передачу на него отдал вратарь Матвей Сафонов. Краснодарцы победили со счетом 3:2.

На награду также претендовали Егор Голенков («Ростов»), Илья Самошников («Локомотив»), Даниел Мишкич («Урал»), Дмитрий Рыбчинский («Балтика»), Клаудиньо («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат») и Мирлинд Даку («Рубин»).

Сперцян получил уже вторую награду РПЛ в сезоне, в октябре он стал лучшим игроком месяца.

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Теги
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар Эдуард Сперцян
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