РПЛ назвала лучший гол апреля
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян завоевал награду за лучший гол месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам апреля. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Лучшим был признан гол футболиста сборной Армении в матче 21-го тура против «Балтики». Сперцян забил после прохода через половину поля, а голевую передачу на него отдал вратарь Матвей Сафонов. Краснодарцы победили со счетом 3:2.
На награду также претендовали Егор Голенков («Ростов»), Илья Самошников («Локомотив»), Даниел Мишкич («Урал»), Дмитрий Рыбчинский («Балтика»), Клаудиньо («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат») и Мирлинд Даку («Рубин»).
Сперцян получил уже вторую награду РПЛ в сезоне, в октябре он стал лучшим игроком месяца.
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