Российская всадница объяснила смену спортивного гражданства

Анна Гусейнова, которая перешла под флаг Израиля, отметила, что у нее есть возможность дальше выступать на международных соревнованиях и расти как спортсмен. По словам всадницы, она хочет побороться за путевку на Олимпиаду-2028

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Бывшая российская всадница Анна Гусейнова, которая уже два года выступает за Израиль, рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу», что хочет побороться за путевку на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Если говорить про команду, то у нас есть три-четыре сильных всадника. Так что бороться за место на Олимпиаде можно. А личная путевка полностью зависит от пары всадник/лошадь. Нужно хорошо выступать в определенных международных турнирах, которые являются квалификационными, и набирать там очки», — сказала 22-летняя Гусейнова, которая выступает в выездке.

На вопрос, почему она решила выступать за Израиль, Гусейнова ответила: «На самом деле все очень просто. У всей моей семьи двойное гражданство много лет, поскольку ее корни — из Израиля. Так исторически сложилось. Никаких проблем тоже не возникло. Ведь у меня уже было два паспорта».

Гусейнова рассказала, как к ее решению отнеслись болельщики. «Те, с кем я сохраняю контакты в России, в том числе мои болельщики, поддерживают мое решение. Все говорят: главное, что у тебя есть возможность дальше выступать и расти как спортсмен», — сказала спортсменка.

Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила россиян от международных турниров весной 2022-го. Только в конце прошлого года им разрешили выступать в нейтральном статусе.