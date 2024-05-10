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Посол Израиля сообщила об интеграции в стране Пугачевой и других артистов

Посол Гальперин сообщила об интеграции в Израиле Пугачевой и других артистов
Симона Гальперин
Симона Гальперин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Переехавшие в Израиль российские ученые и артисты, в том числе Алла Пугачева, удачно интегрировались в культуру страны, заявила израильский посол в России Симона Гальперин в интервью ТАСС.

«Приехали артисты, академики, люди науки — они все израильтяне. Они все интегрированы. Иногда выступают, дают концерты», — рассказала Гальперин.

По словам посла, спектакли на русском языке, в частности, проводит театр «Гешер» — он находится в Тель-Авиве.

В числе переехавших в Израиль артистов Гальперин указала Аллу Пугачеву. Дипломат отметила, что знает ее песни, но не встречалась с певицей лично.

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После начала военной операции России на Украине ряд российских артистов покинули страну. Некоторые из них переехали в Израиль. В частности, в страну перебралась семья Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов). О переезде в Израиль также заявил лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, комик Семен Слепаков, актер Анатолий Белый (все трое признаны иноагентами).

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Алла Пугачева фото

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор
15 апреля 1949 года
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