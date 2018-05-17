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По законам пожарного времени
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По законам пожарного времени
Газета № 085 (2809) (1705) 16 мая, 13:06
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По законам пожарного времени
Совет Федерации предложил усилить контроль за безопасностью в торговых центрах
Совет Федерации предложил правительству отреагировать на пожар в ТРК «Зимняя вишня» масштабной правкой законодательства. РБК разобрался, какие меры подготовили сенаторы, насколько они необходимы и будут ли реализованы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ответ на пожар

В среду, 16 мая, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев изложил предложения правительству и парламенту по результатам проверки обстоятельств пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Рекомендации совместного заседания комитетов верхней палаты по обороне, по федеративному устройству и по экономической политике «О нормативно-правовом регулировании вопросов надзорной и контрольной деятельности в области пожарной безопасности на объектах с массовым​ пребыванием людей» есть в распоряжении РБК.​​

Сенаторы начали разрабатывать рекомендации по усилению противопожарной безопасности после пожара в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта в Кемерово. При пожаре погибли 60 человек. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. После инцидента МЧС начало проверки соблюдения норм пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей и выявило более 220 тыс. нарушений.

Бондарев отметил, что рекомендации были разработаны при участии исполняющего обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня. Сенаторы на пленарном заседании единогласно поддержали рекомендации комитетов, они были направлены в правительство.

Источник РБК в верхней палате сказал, что рекомендации «с большой вероятностью» будут реализованы, так как именно эти инициативы «и есть ответ властей на трагедию» в Кемерово. «К их разработке привлекли самые серьезные комитеты, и предложения, разумные, взвешенные, призваны не допустить повтора трагедии», — сказал он. Также рекомендации призваны «навести страху» на региональные отделения пожарного надзора и недобросовестных бизнесменов, добавил источник. «В документе есть и запрет пожарному надзору кошмарить бизнес», — отметил собеседник РБК.

Рекомендации после «Зимней вишни»

В рекомендациях утверждается, что проверки обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей показали несовершенство сложившейся системы контроля за пожарной безопасностью, которая «не в полной мере отвечает поставленным задачам». Одна из причин — снижение численности сотрудников Государственной противопожарной службы; кроме того, некоторые требования противопожарной защиты и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей вступают в противоречие друг с другом, отмечают сенаторы.

Среди основных рекомендаций СФ правительству — ввести в законодательство понятие «объект с массовым пребыванием людей». Такие объекты предложено ввести в список объектов высокой степени риска. Палата также рекомендует решить вопрос о разработке федеральной целевой программы пожарной безопасности на период до 2025 года.

Действующая нормативная база и регламенты более чем требовательны в области противопожарной безопасности, но они настолько запутаны, что порой их просто невозможно выполнить, отметил в разговоре с РБК сопредседатель «Деловой России» Олег Назаров. «Если федеральная целевая программа будет учитывать эту проблему, а не пойдет по пути «ужесточить и запретить», то многие вопросы бизнеса просто снимутся», — заявил он РБК.

Кроме того, рекомендации также предлагают ввести обязательное страхование пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Оно должно предусматривать размер страховых выплат в случае причинения вреда здоровью и гибели людей, произошедших из-за нарушений противопожарных правил.

Эти рекомендации сенаторов копируют «европейский опыт», сказал РБК коммерческий директор научно-производственной компании «Пожхимзащита» Константин Калужин. «В Европе все объекты экономики страхуются, а у нас добровольное страхование», — пояснил он РБК. Эта инициатива уменьшит уровень коррупции при проверках пожарной безопасности, потому что страховые кампании будут во избежание финансовых убытков жестко контролировать соблюдение всех регламентов и норм, считает эксперт.

Начальник управления страхования ответственности «Ингосстраха» Дмитрий Шишкин считает, что подобное страхование должно быть не обязательным, когда государство определяет все аспекты страхования, а вмененным — когда законодательно закрепляется необходимость наличия страхования для разрешения вести определенный вид деятельности и определяются его основные параметры.

В документе также содержится предложение зафиксировать численность муниципальной пожарной службы из расчета один пожарный на 650 человек населения.

Эта проблема, по словам Калужина, — одна из главных в сфере пожарной безопасности. Численность пожарных за последние годы сокращалась из-за урезания финансирования, отмечает эксперт. «Если в составе пожарной бригады нет троих человек, то они уже не имеют права заходить в горящие здания, — объяснил он. — Могут только, как пожарные добровольцы, тушить, не заходя внутрь». Поэтому малочисленные пожарные бригады не могут тушить крупные пожары — на рынках и в торговых центрах.

В Кемерово начали сносить «Зимнюю вишню». Фоторепортаж Еще 2 фото
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Еще одна рекомендация палаты — разрешить органам государственного пожарного надзора проверять проектные решения строящихся и реконструируемых объектов с массовым пребыванием людей. Им нужно также позволить участвовать в работе комиссий по приему таких объектов в эксплуатацию

Эти полномочия у МЧС были до 2004 года, пояснил Калужин. Проблема при этом заключалась в том, что противопожарные требования к проектам зданий у строительного и пожарного надзоров различались. «Два ведомства уже много лет не могут согласовать эти требования, — рассказал он. — МЧС выкинули из согласования объектов, теперь Стройнадзор по-своему делает, и он упрощает эти моменты, а МЧС более принципиальное, потому что им потом тушить».

Предложение разрешить пожарному надзору проверять проектные решения строящихся зданий поддержал зампред думского комитета по безопасности Анатолий Выборный, который также занимается разработкой законопроекта на эту тему. Если норма будет введена, это усилит гарантии того, что объект соответствует требованиям противопожарной безопасности. «Сегодня Госпожнадзор подключается только на стадии принятия объекта, когда проверить, какое, например, качество бетона в фундаменте или прочность стен, гораздо сложнее», — пояснил депутат РБК.​

Закон от МЧС

МЧС уже разработало законопроект, который изменит правила проведения проверок торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей и вернет полномочия Госпожнадзору выдавать разрешения на строительство, рассказал РБК директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы, главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, сейчас законопроект и связанное с ним постановление правительства проходят согласование в Генпрокуратуре, госорганах и общественных организациях. Законопроект значительно расширяет полномочия Госпожнадзора, отметил Еникеев.

МЧС предлагает проверять здания в целом, а не только эксплуатирующих их юридических лиц. Пожарным сложно эффективно проверять объекты зачастую из-за того, что названия юридических лиц, которые эксплуатируют здания, меняются, объясняет Еникеев. Сложности возникают еще и потому, что крупный бизнес, по словам Еникеева, «дробится на малые предприятия», чтобы перейти на упрощенные системы налогообложения.

Ужесточение законов

Для усиления противопожарного надзора сенаторы рекомендовали правительству внести поправки в несколько законов.

В федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» — чтобы упростить внесение изменений в требования к строительным конструкциям. В том же регламенте предлагается установить расчет величин пожарного риска «раздельно без учета и с учетом эффективности предусмотренных систем автоматической противопожарной защиты».

В федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля и муниципального контроля», по мнению сенаторов, надо отменить запрет на проведение плановых проверок предприятий малого бизнеса, осуществляющих свою деятельность на объектах, относящихся к категории высокого риска. Кроме того, они предложили снять ограничения на периодичность таких проверок.

Палата также предложила сделать более частыми плановые проверки на объектах с высокой категорией риска. К этой категории предлагается отнести здания дошкольных образовательных организаций, домов престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса интернатов и детские организации, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях.

При определении объектов с массовым скоплением людей могут возникнуть сложности, говорит Дмитрий Шишкин. Важно, по мнению эксперта, не перегрузить перечень таких объектов за счет включения в него, например, ларьков с хот-догами — это может помешать работе малого бизнеса.

Поправки, по мнению верхней палаты, также должны быть внесены в Уголовный кодекс, чтобы усилить меры наказания за нарушения требований пожарной безопасности, если это повлекло причинение вреда или гибель одного или нескольких человек. Рекомендуется также ужесточить наказание за уклонение от исполнения предписаний пожарного надзора, если эти действия повторялись в течение года. В Кодексе административных правонарушений рекомендуется усилить административную ответственность юрлиц за нарушение требований пожарной безопасности, приведшее к пожару и смерти или причинению вреда здоровью человека.

Уголовную ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек, обязательно нужно усиливать, считает Выборный. «Необходимо установить минимальный порог ответственности — два года лишения свободы. Сегодня этого порога нет. Это очень сильно отрезвит тех, кто решает сэкономить на безопасности людей», — подчеркнул он. «Люди погибли, налицо явное воровство, какая тут может быть условная мера наказания?» — пояснил Выборный.

Авторы: Евгения Кузнецова, Дмитрий Серков.
При участии: Елизавета Антонова, Екатерина Литова, Олег Макаров.
Теги: Виктор Бондарев , Совет Федерации , Кемеровская область , пожарная безопасность
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