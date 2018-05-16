Петр Жуков закрыл миллиардный стартап

СП сына вице-спикера Госдумы и АО «Когнитив» подало заявление о ликвидации

Петр Жуков, сын первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, и компания Cognitive Technologies приступили к ликвидации совместного ИТ-стартапа. Пару лет назад партнеры обещали потеснить на рынке немецкого разработчика SAP

Петр Жуков (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Размах на миллиард

В начале мая учредители ООО «Индиго ИТ» подали в Федеральную налоговую службу заявление о ликвидации данного юридического лица, следует из данных СПАРК. Сайт компании по адресу genindigo.ru не работает, сам домен уже поступил в свободную продажу, дозвониться по номеру телефона компании не удалось.

«Индиго ИТ» — совместное предприятие Петра Жукова (49%), сына первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, и АО «Когнитив» (51%), работающего под брендом Cognitive Technologies. Партнеры создали компанию в марте 2015 года и анонсировали разработку собственной системы управления предприятием (ERP). К 2018 году компания планировала занять 30% российского рынка ERP-систем, основными игроками на котором являются SAP, 1С, Microsoft и другие, рассказывала ранее глава Cognitive Technologies Ольга Ускова. Управляющий партнер компании «Созвездие Капитал» Сергей Кичатов, выступавший инвестконсультантом в сделке по созданию «Индиго ИТ», ранее оценивал созданное СП, в которое стороны внесли интеллектуальные права и активы, в 1 млрд руб.

Представитель Cognitive Technologies Николай Никольский от комментариев по поводу ликвидации компании отказался, Петр Жуков не ответил на запрос РБК.

Партнер с историей Петр Жуков начинал свою карьеру в банковском бизнесе, в частности работал в UBS и Credit Suisse. Он стал широко известен после того, как в 2007 году в Лондоне участвовал в драке, за что был осужден и приговорен к 14 месяцам тюрьмы. В 2011 году Петр Жуков основал инвестфонд Indigo Capital Partners, который финансировал интернет-компании KupiKupon, Webgames и др. Однако в случае с «Индиго ИТ» он выступал как частный инвестор. Cognitive Technologies — российский разработчик программного обеспечения (ПО) в сфере электронных закупок и документооборота. В последние годы компания сосредоточена на разработке софта для беспилотных транспортных средств, она анонсировала создание к 2020 году совместно с КамАЗом беспилотного грузовика.

Недописанный закон​

По данным TAdviser, объем российского рынка ERP-систем в 2016 году составил 119 млрд руб. Лидером рынка является SAP, выручка которой от продаж ее ERP-системы составила более 20 млрд руб. Следом идут 1С с выручкой 14 млрд руб., Microsoft (3,7 млрд руб.), Oracle (1,7 млрд руб.) и «Галактика» (1,4 млрд руб.). Показатели за 2017 год на данный момент не известны.

Все эти компании продают проприетарное программное обеспечение, то есть софт с закрытым исходным кодом, который является частной собственностью компании. На сайте «Индиго ИТ», сохраненная версия которого по-прежнему доступна в сервисе Wayback Machine, неоднократно отмечалось, что компания создает ERP-систему на основе свободного ПО с открытым исходным кодом.

Одновременно с этим представители «Индиго ИТ» участвовали в разработке законодательных преференций для софта с открытым исходным кодом. «Политическая ситуация сейчас способствует развитию отечественных решений», — ранее заявляла Ольга Ускова. В сентябре 2015 года комиссия Госдумы по развитию стратегических ИТ-систем объявляла о начале разработки законопроекта, который обязывал госструктуры и госкомпании отдавать приоритет при закупках программному обеспечению с открытым исходным кодом. В материалах комиссии отмечалось, что схема использования проприетарного ПО устарела, закрытый код небезопасен, а стоимость такого софта слишком высока. Секретарем думской комиссии был генеральный директор «Индиго ИТ» Андрей Черногоров, а одну из рабочих групп, созданных в рамках данной комиссии, возглавляла Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ), президентом которой является Ольга Ускова.

Однако законопроект о поддержке свободного ПО так и не был принят. Один из собеседников РБК на ИТ-рынке отметил, что это, судя по всему, стало одной из причин, по которой проект «Индиго ИТ» не состоялся. «Эту компанию на рынке никто так и не заметил, фактически она не работала уже давно», — сказал он.

Это подтверждают и в корпорации «Галактика», которая занимается разработкой отечественных систем управления предприятием с 1987 года. «С данным игроком («Индиго ИТ». — РБК) на рынке мы ни разу не пересекались и не знакомы с результатом его деятельности. За последние 15 лет появлялись и угасали различные компании, которые планировали создавать и развивать свои ERP-системы», — рассказал член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков. По его словам, в целом на рынке сейчас можно отметить рост интереса к российским разработчикам комплексных решений. «Но создание полноценной ERP-системы очень трудо- и ресурсоемкий процесс, который занимает десятки лет. Наш 30-летний опыт показывает, что мало создать сам продукт — для полнофункционального решения система должна быть наполнена свойствами различных отраслей, что возможно только при большом количестве реализованных проектов», — сказал Мальков.

«За несколько лет мы превратили всем знакомое ERP в цифровое — с машинным обучением, искусственным интеллектом. Сейчас же многие российские разработчики, увы, заняты, по сути, изобретением велосипеда. Тем временем наша разработка будет идти вперед, предоставляя клиентам все новые решения и возможности», — отметила генеральный директор «SAP СНГ» Наталья Парменова.