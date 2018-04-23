Конструктивный консьюмеризм

Российские производители техники занимают всего 0,3% мирового рынка электроники, подсчитали в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Большинство из них ориентируются на корпоративный сектор, а на продукцию, предназначенную для розничных продаж, приходится только 15% от всей отечественной электроники, говорит гендиректор АРПЭ Иван Покровский.

И на это есть несколько очевидных причин. По словам Покровского, производство массовой продукции очень чувствительно к качеству промышленной и логистической инфраструктуры, а уровень издержек в России слишком высок. Российский бизнес, зная об этом, не решается заняться тем, что почти невозможно, заключает Покровский.

Тем не менее в России есть компании и конструкторские бюро, которые с нуля создают новые потребительские приборы. Как устроен их бизнес?