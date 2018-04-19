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Столица начала подготовку к выборам
Газета № 070 (2794) (1904) Политика, 18 апр, 23:51
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Столица начала подготовку к выборам
Московская дума изменила избирательный кодекс
В Москве фактически началась предвыборная кампания. Партия власти пока не намерена помогать таким ярким оппозиционным фигурам, как Валерий Рашкин, Дмитрий Гудков и Илья Яшин, пройти муниципальный фильтр, утверждают источники РБК
Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости

Плюс 3–5% избирателей

В Москве фактически стартовала кампания по выборам мэра — по инициативе мэрии меняется избирательное законодательство, коммунисты и либералы готовят свои праймериз для выдвижения конкурентов Сергею Собянину.

В среду, 18 апреля, Мосгордума приняла в первом чтении поправки в избирательный кодекс столицы, внесенные мэром. «За» проголосовали 33 депутата, против — два. Поправки позволят Общественной палате Москвы назначать наблюдателей на выборах, а кандидатам в мэры — иметь в своем распоряжении до 500 доверенных лиц (сейчас до 100). Время голосования предлагается продлить до 22:00 (сейчас избирательные участки закрываются в 20:00).

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, который представлял законопроект депутатам, заявил, что в некоторых регионах избирательные участки уже работают до 22:00 и «прирост за последние два часа дает от 3 до 5% [избирателей]», а в Москве это «огромное количество».

Инициативу также поддержала глава Центризбиркома Элла Памфилова. «С учетом того, что единый день голосования проходит в очень неудачное время, многие еще ездят на дачу, это вполне целесообразно», — заявила она.

Увеличение числа доверенных лиц кандидатов Горбунов объяснил большими размерами Москвы. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что в Москве около 3 тыс. избирательных участков и наблюдатели от кандидатов не смогут охватить их все, поэтому нужны наблюдатели от Общественной палаты.

С критикой законопроекта выступили депутаты от КПРФ. Их доводы заключались в том, что состав Общественной палаты формируется при участии мэрии, поэтому наблюдатели от ОП во время выборов будут представлять интересы действующего мэра. Депутаты от «Единой России» парировали утверждением, что в Общественной палате Москвы люди разных политических взглядов.

Левые праймериз

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин еще в октябре заявил, что планирует снова участвовать в выборах, поскольку должен «закончить те реформы, которые идут в городе». На прошлой неделе президент Владимир Путин в ходе встречи с Собяниным отметил, что команда мэра «в целом работает профессионально», хотя есть и «хронические проблемы» — пробки и миграция.

На прошлых выборах основным соперником Собянина был Алексей Навальный, получивший 27% голосов. Принять участие в выборах в сентябре 2018 года он не сможет из-за непогашенной судимости.

Как объявили в среду на пресс-конференции секретарь московского горкома КПРФ Владимир Родин, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и писатель Захар Прилепин, 19 апреля стартуют интернет-праймериз по выбору кандидата в мэры от «лево-патриотических сил». От КПРФ на них уже выдвинуты шесть кандидатов: депутаты Госдумы Вадим Кумин, Валерий Рашкин и Денис Парфенов, муниципальный депутат района Лефортово Павел Тарасов, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин, зампред правительства Иркутской области, бывший московский чиновник и депутат Евгений Балашов. «Левый фронт» выдвинул журналиста Максима Шевченко.

Проголосовать и предложить своего кандидата смогут все желающие. Кандидата включат в список для голосования, если он отвечает трем условиям: связан с Москвой, придерживается левых взглядов и по закону имеет право баллотироваться. Левые проводили интернет-праймериз перед президентскими выборами, в итоге кандидатом от КПРФ был выдвинут директор подмосковного Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, который получил 18 марта 11,77% голосов.

Три кандидата

Избирательная кампания официально стартует в день публикации решения властей о назначении выборов. На прошлых выборах мэра она началась за три месяца до дня голосования. Кандидат в мэры должен подать в Мосгоризбирком документы не позднее чем через 30 дней после официального старта кампании.

Всем кандидатам в мэры нужно пройти муниципальный фильтр — собрать подписи 110 муниципальных депутатов из трех четвертей районов Москвы. Самовыдвиженцы в дополнение к этому должны получить подписи 1% столичных избирателей.

Ранее о намерении участвовать в выборах в Москве заявили три представителя либеральной оппозиции: глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков и глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин. Гудков в феврале заявлял, что рассчитывает на поддержку «Яблока», но затем вместе с Ксенией Собчак объявил о создании Партии перемен на базе «Гражданской инициативы».

Яшин объявил о выдвижении на прошлой неделе, заявив, что хочет «остановить Собянина и «Единую Россию». Муниципальный депутат предложил провести праймериз и выбрать единого кандидата от «демократического движения». С поддержкой Яшина выступил Алексей Навальный. Гудков, в свою очередь, заявил, что Навальный «полгода уговаривал» Яшина выступить «в пику Гудкову». В результате «Яблоко», Гудков и Яшин заявили о планах провести свои праймериз, но при этом не готовы принимать участия в праймериз конкурентов из-за несогласия с правилами их проведения.

В 2017 году Гудков разработал систему помощи кандидатам на муниципальных выборах (политический Uber). В результате на них блок «Объединенные демократы» Гудкова и «Яблока» получил более 260 мест примерно в 60 муниципальных образованиях. Но этого недостаточно для прохождения фильтра на выборах главы горокода. Яшин избрался при поддержке блока Гудкова, но в декабре их отношения ухудшились из-за разногласий по согласованию акции «За чистые выборы». Яшин обвинял Гудкова в кулуарных договоренностях с мэрией.

В мэрии «не определились»

Достаточным числом муниципальных депутатов для регистрации кандидата в мэры располагает лишь «Единая Россия». На прошлых выборах Собянин призвал муниципальных депутатов ЕР поддержать выдвижение Навального. В конце прошлого года секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский заявил, что задача партии власти — сохранить монополию на муниципальный фильтр, поэтому ни одного голоса депутатов ЕР «не ляжет в копилку «либералам-белоленточникам».

Заместитель секретаря московского отделения ЕР Олег Смолкин сказал РБК, что решение о том, кому из оппозиционных кандидатов помогать с подписями, примут позже. «Этот вопрос будет решать партия. Сейчас пока даже выборы не объявили», — сказал Смолкин.

В мэрии Москвы пока не определились, кто из представителей непарламентской оппозиции получит помощь муниципальных депутатов, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой, близкий к мэрии. «Решения пока нет, потому что сама оппозиция еще продолжает спорить, кто из них пойдет», — сказал он.

Предварительно можно сказать, что помощь в виде подписей муниципальных депутатов получат представители «Яблока», но вряд ли эта помощь будет оказана Гудкову и Яшину, если они действительно пойдут на выборы, утверждают собеседники РБК. Ни Гудков, ни Яшин «на самом деле никого не представляют, поэтому нет смысла помогать им», уверяет источник, близкий к Кремлю.

Оба оппозиционера или один из них скорее всего могут получить поддержку депутатского корпуса только в одном случае: если будет принято политическое решение продемонстрировать «максимальную конкурентность» на выборах, говорят источники РБК. Но с другой стороны, сейчас не 2013 год, когда протестные настроения в Москве были намного сильнее, что и стало одной из причин, по которой к выборам было решено допустить Алексея Навального, говорит близкий к Кремлю собеседник.

​Яшин выступает «в тесном союзе с Навальным», поэтому мэрия вряд ли отдаст ему голоса единороссов, считает сотрудник Центра политических технологий Александр Ивахник. Более подходящими фигурами для мэрии являются Митрохин или Гудков, полагает политолог.

Среди выдвинутых на праймериз левых сил кандидатов «самая яркая фигура» — Рашкин, но мэрия не будет ему помогать, продолжает Ивахник. Рашкин — «неплохой оратор, умеет критиковать, может идти ва-банк», считает он. «Остальные не смогут составить соперничества Собянину, так что если давать голоса, то все равно, кому из них», — заключил эксперт.

Авторы: София Сарджвеладзе, Наталья Галимова.
Теги: мэр Москвы , Сергей Собянин , «Единая Россия » , оппозиция , выборы
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