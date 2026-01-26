Гладков сообщил о раненом при четвертой за день ракетной атаке

Фото: Дарья Широкова / РБК

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отразили четвертую за день ракетную атаку на Белгород, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков с своем телеграм-канале.

«В четвертый раз за день бойцы ПВО отражают ракетные удары над Белгородом и Белгородским округом», — написал он.

Глава региона уточнил, что один из бойцов получил ранения.

«У него множественные осколочные ранения нижних конечностей. По оценке врачей, состояние средней степени тяжести. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.

26 января в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах четыре раза объявляли ракетную опасность. Первый раз она продлилась 12 минут, второй — 10 минут, третий — девять минут и четвертый — 12 минут. Область также подверглась атаке беспилотников.

Вечером 24 января сообщил, что Белгород подвергся «самому массированному обстрелу». По его словам, удары, предположительно, были нанесены ракетами HIMARS. Позже Гладков уточнил, что украинская сторона выпустила по Белгороду 24 боеприпаса. Повреждения получили объекты энергетики и девять автомобилей.