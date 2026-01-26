 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Балтика» продлила контракт с игроком, которым интересовался «Локомотив»

«Балтика» продлила контракт с Петровым, которым интересовался «Локомотив»
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Петровым интересуется «Локомотив». Клуб предлагал ему контракт на 3,5 года с зарплатой ₽2 млн в месяц + ₽500 тыс. бонусами
Максим Петров
Максим Петров (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Футбольный клуб «Балтика» продлил контракт с полузащитником Максимом Петровым. Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба.

Новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Петровым интересовался московский «Локомотив». Клуб предлагал полузащитнику контракт на 3,5 года с зарплатой 2 млн руб. в месяц + 500 тыс. руб. бонусами. По данным источника, сторона Петрова изначально настаивала на зарплате в 6 млн руб. в месяц, но требования опустились до 4 млн.

Петров пришел в «Балтику» в январе 2025 года, когда клуб играл в Первой лиге и стал ее чемпионом. За калининградскую команду он провел 28 игр, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

После 18 туров «Балтика» идет на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, на счету клуба 35 очков. Первый матч после зимнего перерыва команда проведет 27 февраля против петербургского «Зенита».

