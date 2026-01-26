Оператор сигнализации машин увидел воздействие на свою IT-инфраструктуру

Оператор охранных систем заявил о внешнем воздействии на свою цифровую инфраструктуру. Ситуацию в компании DELTA называют «управляемой». Эксперты говорят о возможном воздействии на сервер управления

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания DELTA, оператор охранных систем, столкнулась с масштабным внешним воздействием на IT-инфраструктуру, направленным на нарушение работы сервисов. Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

«В результате инцидента временно была ограничена доступность части онлайн-сервисов. При этом на текущий момент признаков компрометации персональных данных клиентов не выявлено», — говорится в сообщении.

Техническая команда компании работает в усиленном режиме над восстановлением сервисов и устранением последствий инцидента. DELTA назвала ситуацию с воздействием «управляемой».

Проджект-менеджер MD Audit Кирилл Лёвкин сообщил РБК, что по масштабу инцидент выглядит значительным, однако делать выводы о «мощности» атаки преждевременно.

«Подобные эффекты могут быть вызваны как сложной целевой атакой, так и эксплуатацией одной критической уязвимости», — сказал Лёвкин.

Лёвкин заявил, что компания DELTA относится к числу заметных игроков на рынке автомобильных охранных и телематических систем, поэтому инцидент получил такой резонанс. При этом подтвержденной информации об утечке персональных или технических данных нет.

«Судя по симптомам, массовая блокировка автомобилей, некорректная работа сигнализации, невозможность запуска двигателя — речь, вероятно, идет не о локальном взломе отдельных устройств, а о воздействии на централизованный элемент системы: сервер управления, канал обновлений или инфраструктуру удаленного администрирования. Это типичный риск для телематических и охранных решений, активно использующих облачные сервисы и мобильные приложения», — сказал эксперт.



Телеграм-канал BAZA сообщил ранее, что хакеры взломали охранную систему DELTA. Пользователи сервиса жаловались на проблемы запуска автомобилей и выключение сигнализации. У пользователей DELTA не грузилось приложение, а спустя время появлялась надпись «Нет сети».



Компания DELTA является провайдером услуг. Она осуществляет услуги монтажа систем безопасности, оказывает услуги мониторинга и реагирования вооруженной охраны, в том числе домов, коммерческих объектов и транспортных средств.

В этот же день масштабный IT-сбой охватил системы бронирования и регистрации российских авиакомпаний и аэропортов. Проблемы возникли с системами бронирования Leonardo, регистрации «Астра» и продаж «Сирена».