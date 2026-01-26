 Перейти к основному контенту
Зеленский рассказал об итогах переговоров в ОАЭ

Владимир Зеленский заслушал доклад переговорной делегации Украины после трехсторонней встречи в Абу-Даби. Президент Украины сообщил, что Киев начал подготовку к новым встречам с представителями Москвы и Вашингтона
Фото: пресс-служба Президента Украины
Фото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации после трехсторонних переговоров с американской и российской сторонами в Абу-Даби.

«На встречах обсудили спектр весомых вопросов, прежде всего военных, которые нужны для окончания войны. Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Проанализировали ключевые позиции сторон», — написал Зеленский в своем телеграм-канале по итогам обсуждения.

Лидер Украины сообщил, что делегация начала готовиться к новым встречам на этой неделе.

Ранее Владимир Зеленский заявил журналистам, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории. По его словам, позиция по территориальному вопросу неизменна, а всем трем сторонам переговоров необходимо пойти на компромисс — в том числе США.

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США
Политика
Фото:Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС


Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который также присутствовал на переговорах в ОАЭ, обвинил Зеленского в затягивании мирного процесса. Кирилл Дмитриев написал в X, что «его промедление с принятием территориальных уступок задерживает мирный процесс».

23–24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры делегаций из Москвы, Киева и Вашингтона. Основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не добивается капитуляции Украины, а хочет признания «реалий, которые сложились на земле». В марте он заявил, что России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст.

В Кремле подчеркивали, что для урегулирования конфликта на Украине важно внедрить «формулу Анкориджа».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точной даты продолжения трехсторонних переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию пока нет.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

