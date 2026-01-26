 Перейти к основному контенту
Москвичей предупредили о сильном снеге, метелях и заносах

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

С 27 по 29 января в Москве ожидаются метель и гололедица, МЧС призывает горожан и гостей столицы проявлять осторожность. Такое сообщение появилось в телеграм-канале Главного управления ведомства по Москве.

«В период с 00 часов 27 января до 12 часов 29 января в Москве ожидаются продолжительный сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица. <...> Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!» — призвало МЧС.

Ведомство рекомендовало парковать автомобили в безопасных местах и сохранять внимание при управлении ими. МЧС также посоветовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости москвичам рекомендовали обращаться по номеру 101 или 112, а также звонить на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве — 8 (495) 637-31-01.

МЧС Подмосковья выпустило экстренное предупреждение о снегопаде
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже работают в усиленном режиме.

«Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов и гололедицы. В связи с этим городские службы переведены на усиленный режим работы, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — рассказал он.

Ранее предупреждение о сильных снегопадах и гололеде 27–28 января опубликовало МЧС России по Московской области. Ведомство призвало автомобилистов воздержаться от поездок, а пешеходов — быть осторожными.

О трехдневном сильном снегопаде в Москве и Подмосковье также сообщил Гидрометцентр России. По его данным, метель начнется вечером 26 января, порывы ветра местами достигнут 15 м/с. Как следует из прогноза, снегопад продолжится вплоть до четверга, 29 января.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
гололедица метель непогода Москва МЧС
