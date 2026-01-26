 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Тренер «Локомотива» Галактионов взял вину за конфликт с Дзюбой на себя

Галактионов заявил, что берет ответственность за произошедшее на себя как более старший и опытный специалист
Михаил Галактионов
Михаил Галактионов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что берет на себя ответственность за конфликт и недопонимание, возникшие при уходе из клуба нападающего Артема Дзюбы.

В 2024 году, после того как «Локомотив» принял решение не продлевать контракт с футболистом, Дзюба заявил в интервью «Матч ТВ», что не пожмет руку главному тренеру «железнодорожников» Галактионову, рассказал о конфликте тренера со «злопамятным» гендиректором клуба и о том, что в поделенной на «группировки» команде «творятся ужасные вещи».

В марте 2025 года футболист рассказал Sport 24, что обиды на Галактионова у него больше нет.

Отвечая на вопрос о резких высказываниях футболиста, Галактионов подчеркнул, что не намерен выносить подробности в публичное поле. «Все, что было в раздевалке и коллективе, с моей стороны это останется внутри. Я всегда говорю о том, что есть две правды», — сказал наставник. Он также поблагодарил Дзюбу за совместную работу и признал, что в словах футболиста была своя правда.

Ключевой причиной конфликта Галактионов назвал «недосказанность», возникшую из-за его операции сразу после окончания сезона 2023/24. «Я думал, что можно чуть позднее объявить Артему Сергеевичу, что контракт не будет продлен <...> Но различные форс-мажоры, в том числе когда по здоровью я оказался на операции <...> Клуб в этот момент объявил о расторжении. Мы думали поговорить об этом после сезона, но, к сожалению, уже доступа друг к другу не было», — пояснил тренер.

Галактионов заявил, что в подобных ситуациях ответственность должен нести старший и более опытный участник диалога. «Когда остается какая-то недосказанность между людьми, всегда виноват тот, кто постарше. Он должен быть мудрее. Поэтому можно говорить, что эту ситуацию я беру на себя», — резюмировал главный тренер «Локомотива».

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года по май 2024 года, проведя за клуб 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. С лета 2024 года 37-летний нападающий играет за тольяттинский «Акрон».

В текущем сезоне РПЛ он провел за «Акрон» 16 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Тольяттинский клуб имеет в активе 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.

