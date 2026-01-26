Как повышение лишает руководителей друзей и когнитивных способностей

Руководители часто оказываются в социальной изоляции из-за должности. С одной стороны, они не могут делиться страхами с командой, чтобы не показаться слабыми, а с другой стороны — с топ-менеджментом, чтобы не потерять позицию

Фото: Андрей Любимов / РБК

Что такое управленческое одиночество

Капкан, в который часто попадают руководители, обретая желаемое повышение, — это управленческое одиночество. Состояние, в котором человек, наделенный определенной властью, начинает чувствовать изоляцию, поскольку не может полностью разделить свой опыт и ответственность с теми, кто окружает его на работе.

Об этом феномене, который еще называют эффектом песочных часов, рассказала на очередном мероприятии в Школе управления РБК бизнес-тренер и преподаватель бизнес-школ Лидия Урывская.

«Без специальных инструментов управленческое одиночество может разрушить карьеру быстрее, чем вы успеете его осознать», — предупреждает эксперт.

Дело в том, что на первый взгляд безобидное состояние может привести к снижению когнитивных способностей, ошибкам в работе и выгоранию.

«Вспомните пандемию: изоляцию переживали непросто даже самые глубокие интроверты, потому что человек — социальное существо. Чтобы развиваться, мы должны думать о других. Общаться с другими, чтобы чувствовать себя живыми», — прокомментировала Урывская.

То есть управленческое одиночество — это состояние социальной изоляции, вызванное тем, что человек играет руководящая функцию. Это может быть как должность, так и действительно только роль. Общее здесь то, что человек больше не может общаться прямо и открыто во всех ситуациях как с людьми, которые находятся ниже него по должности, так и с теми, кто выше. Он оказывается где-то посередине. И порой — действительно — в полной изоляции.

Что приводит управленца в изоляцию

Причин, которые приводят к управленческому одиночеству, множество. Эксперты говорят и об изменении социальных связей, и о высокой персональной ответственности, и о когнитивном диссонансе из-за необходимости скрывать уязвимость и носить маску уверенного в себе человека.

Вот какие причины выделила Лидия Урывская,

1. Желание быть (или хотя бы казаться) сильным, спокойным лидером для своей команды.

Став руководителем, человек перестает быть «в команде», он становится «над командой». Все знают, что со спокойным лидером команде проще: все вокруг рушится, но если мой руководитель спокоен — значит, спокоен и я, думают многие подчиненные.

Поэтому неудивительно, что человек, который хочет быть хорошим руководителем, старается стать для команды опорой и островком стабильности. В итоге руководитель — и это вполне адекватная реакция — не позволяет себе делиться с командой страхами, переживаниями и излишними эмоциями.

По сути, это потеря возможности быть открытым.

2. Желание быть (или хотя бы казаться) сильным членом управляющей команды для топ-менеджмента.

Впервые став руководителем или получив очередное повышение, человек хочет показать руководству: вы не ошиблись, я действительно лидер, который готов хладнокровно сражаться с любыми неприятностями.

Так происходит, потому что люди подсознательно (а кто-то и сознательно) думают: если я покажу, что я чего-то не знаю, за что-то переживаю, — это сочтут за слабость и меня тут же заменят.

«К слову, в некоторых корпоративных культурах это вполне легитимное опасение, — констатирует Урывская. — Есть компании, в которых именно так и поступят. Например, если бизнес находится в режиме сжатых сроков, когда нет времени на выращивание кадров, а рынок нужно захватывать».

3. Потеря друзей и поддержки в коллективе.

Человек, который вырос до руководителя внутри команды, с большой долей вероятности потеряет дружеские отношения с бывшими коллегами, если они успели у него сложиться.

«Еще вчера я с ними обедал, а может быть, даже не только обедал, — мы ходили в театры, бары, рестораны. А теперь я их руководитель, и я уже не могу поддерживать те же отношения, — объясняет Урывская. — Тут, конечно, возникает практический вопрос: а можно ли руководителю в принципе дружить со своими подчиненными или со своими руководителями? Лично я считаю, что можно. Но это требует исключительных усилий и договоренностей. Без этого навыка дружить уже не получится».

4. Отсутствие необходимых управленческих знаний и навыков.

В российской реальности повышение часто происходит по принципу: кинули в речку, чтобы научился плавать, — плыви.

«Плывет? Молодец. Нет? Следующий, проходите, пожалуйста, — комментирует Урывская. — То есть человека не готовят заранее к управленческой роли, не дают ему знаний и навыков. Просто повышают, а потом говорят: что-то ты не справляешься так, как мы ожидали».

5. Отсутствие нетворкинга нового уровня.

Человек, получивший повышение или впервые ставший руководителем, с одной стороны, теряет людей, с которыми прежде общался на равных, но в то же время еще не имеет тех, с кем можно пообщаться на равных на новом уровне, чтобы понять, как они решают те или иные задачи.

6. Груз ответственности.

В тот момент, когда человека делают руководителем, ему начинает казаться, что теперь он отвечает не только за себя и за свою семью, но и за благополучие, в том числе финансовое, всей своей команды: за их семьи, эмоциональное спокойствие, будущее.

«При этом ты отвечаешь и перед акционерами за их виллы на Бали, и вообще за весь мир, — говорит Урывская. — Хотя это, конечно, не так. Отвечаем мы только за себя. Но эмоционально этот груз ответственности очень сильно давит».

Последствия управленческого одиночества

Может показаться, что все не так страшно, нужно просто потерпеть, и это состояние как-нибудь само рассосется. И так действительно может произойти: у кого-то и правда само, а у кого-то — в кабинете психотерапевта.

Но ключевая мысль, которую подчеркнула Лидия Урывская: пока это состояние рассасывается, оно наносит значительный ущерб человеку и чревато большим количеством серьезных последствий.

1. Снижение качества жизни.

Причем не только на работе.

«Утром вы встаете и еще даже в душ не сходили и не позавтракали, но уже понимаете, насколько страшный вас ожидает день, Сверху на вас будут давить. Снизу — не будут понимать, почему вы принимаете те или иные решения, потому что они смотрят, условно говоря, на квартал, а вы — на год или на три года. И в этом состоянии вы находитесь 24 часа в сутки. Оно снижает качество вашей жизни», — объясняет Урывская.

2. Разочарование в профессии или в роли руководителя.

Человек может даже ждать этой позиции, добиваться ее, показывать результаты. Но, столкнувшись с управленческим одиночеством и не зная, что есть инструменты, которые помогают с ним справиться, человек начинает думать, что не создан для этой роли. В итоге он теряет мотивацию для развития.

«Таких историй я встречала огромное количество, — рассказала Урывская. — Люди приходили ко мне через месяц или два после того, как становились руководителем, и говорили, что им кажется, что они не рождены им быть. Но на мой взгляд, нельзя разочаровываться в позиции или в своей профессии просто потому, что внешний мир встретил тебя не так, как ты ожидал».

3. Снижение когнитивных способностей.

У каждого человека внутри только один «резервуар» с энергией, откуда он черпает силы для всего — и для физической, и для когнитивной, и для эмоциональной нагрузки. И если из этой «бочки» энергии на проживание эмоций уходит значительно больше, чем в норме должно быть, то ее становится меньше на другие задачи, в том числе и на то, чтобы нормально думать.

Из-за избытка эмоций и нахождения в тревожном состоянии человек начинает хуже спать, хуже есть, быть менее внимательным и, как следствие, — совершает ошибки. В итоге он попадает в замкнутый круг и как снежный шар начинает катиться с горы.

«Мне тревожно, поэтому я переживаю. Из-за того что я переживаю, я хуже справляюсь со своими задачами, медленнее работаю, допускаю ошибки. Мне на это указывают — я еще больше переживаю. Все, добро пожаловать в этот замкнутый круг», — объясняет Урывская.

4. Падение самооценки.

В результате и сам человек, и люди, которые принимали решение о его карьерном росте, фиксируют историю неуспеха. Это может стать негативным вектором для дальнейшей карьеры: вроде бы человек пошел в рост, но не справился. Это огромный удар по самооценке.

5. Нарушение психологического и физического здоровья.

Это неизбежно случится, если ничего не делать. «Но если вы вдруг оказались в этом состоянии, то знайте: вы не одиноки, — говорит Урывская. — Такое бывает. И к сожалению, довольно часто».

Как справляться с управленческим одиночеством

Главное, по мнению Лидии Урывской, — понять, что управленческое одиночество не нужно терпеть и ждать, пока оно «само пройдет».

Существуют конкретные инструменты, которые помогают из него выбраться:

последовательное выстраивание нетворкинга на новом уровне,

поиск ментора или коуча,

развитие управленческих компетенций,

создание границ между личным и профессиональным.

Последствия, которые могут случиться, если с изоляцией ничего не делать, способны оказаться еще более травматичными, чем само управленческое одиночество. Разбираться с ними придется дольше. Поэтому лучше подстелить соломки.