КПРФ назвала кандидатов в мэры Москвы на праймериз

Партия КПРФ выбрала шесть кандидатов на праймериз перед выборами мэра Москвы. Об этом сообщил на пресс-конференции секретарь городского комитета партии Владимир Родин, передает корреспондент РБК. Это депутат Мосгордумы Николай Зубрилин, секретарь Московского горкома КПРФ Денис Парфенов, муниципальный депутат Москвы Павел Тарасов, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, бывший депутат Госдумы от КПРФ и Мосгордумы Вадим ​Кумин и экс-депутат Мосгордумы Евгений Балашов.

«Они будут участвовать в праймериз с другими левыми силами», — сказал Родин.

В середине апреля о планах участвовать в выборах мэра Москвы заявил глава совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Он будет представлять блок демократических сил. Также о намерении участвовать в выборах сообщили бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков и председатель столичного отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о планах баллотироваться.

Выборы мэра должны пройти в сентябре 2018 года. Полномочия Собянина истекают 12 сентября. Мосгордума примет решение о назначении выборов не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то есть в период с 30 мая по 10 июня. После этого в течение пяти дней должно быть официально опубликовано решение о назначении выборов. Затем в течение 30 дней со дня публикации будет проходить выдвижение кандидатов на пост столичного градоначальника. Срок полномочий избранного мэра Москвы составляет пять лет.