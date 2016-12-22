Единороссы Москвы решили не дать оппозиции пройти муниципальный фильтр

Глава московского отделения «Единой России» Андрей Метельский призвал муниципальных депутатов «Единой России» не отдавать ​свои подписи, чтобы помочь кандидатам от других партий пройти муниципальный барьер на выборах мэра столицы в 2018 году. Текст выступления есть в распоряжении РБК.

«Одной из ваших задач в наступающем году является сохранение монополии на муниципальный фильтр. Ни одного голоса наших муниципальных депутатов не ляжет в копилку «либералам-белоленточникам», когда придет пора работать с муниципальным фильтром на предстоящих в будущем году выборах мэра Москвы», — заявил Метельский.

«Мы ни для того завоевывали в ходе выборов право монопольного распоряжения муниципальным фильтром, чтобы потом этим достижением пренебрегать. Поэтому господам Гудкову, Кацу, Яшину и иже с ними уже сейчас должно быть очевидно, что через наши голоса им своего кандидата в мэры не выдвинуть», — считает глава столичного отделения ЕР.

Муниципальный фильтр обязывает кандидатов в мэры собирать подписи местных депутатов для выдвижения. В Москве для этого нужно 110 подписей депутатов из трех четвертей районов Москвы (всего в столице 146 районов). По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, это условие могут преодолеть только представители «Единой России». Оппозиционеры не смогут собрать нужное число голосов, даже если объединятся.

10 сентября в Москве прошли выборы депутатов местных советов. Явка на голосование, по данным Мосизбиркома, составила менее 15%. В нескольких районах города большинство набрали депутаты от партий ПАРНАС и «Яблоко», а также независимые кандидаты из штаба Дмитрия Гудкова.