Яшин решил принять участие в выборах мэра Москвы

Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин намерен участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году. Он это он написал в Twitter.

В обращении, опубликованном на сайте, посвященном его выдвижению, Яшин объяснил, что идет на выборы, чтобы «чтобы остановить [мэра Москвы Сергея] Собянина и «Единую Россию», изменить эту систему и развернуть город лицом к людям». По его словам, он намерен «добиться реформ, которые превратят Москву в город удобный и комфортный для большинства его жителей».

По словам Яшина, на выборах он будет представлять блок демократических сил. «Знаю, что я не единственный представитель демократического движения, готовый участвовать в выборах мэра. Считаю, что в наших общих интересах провести предварительное голосование среди сторонников и выдвинуть единого кандидата», — добавил политик.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.