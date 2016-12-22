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Депутаты поддержали предложенный Собяниным способ поднять явку на выборах
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Депутаты поддержали предложенный Собяниным способ поднять явку на выборах
Политика, 13:23
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Депутаты поддержали предложенный Собяниным способ поднять явку на выборах
Мосгордума поддержала законопроект, который вносит изменения в правила голосования в столице. В их числе продление времени голосования до 22:00 — по мнению депутатов, это может повысить явку избирателей
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мосгордума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в избирательный кодекс столицы, который внес мэр Сергей Собянин. 33 депутата проголосовали за, двое высказались против.

Поправки позволяют Общественной палате Москвы назначать наблюдателей на выборах. Кандидаты в мэры смогут иметь в своем распоряжении до 500 доверенных лиц (сейчас до 100). Время голосования предлагается продлить до 22:00.

Законопроект представил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, который заявил, что поступало много обращений с просьбой продлить время голосования. В некоторых регионах избирательные участки уже работают до 22:00. «Прирост за последние два часа дает от 3 до 5% [избирателей]», — сообщил он.

Глава комиссии Мосгордумы по госстроительству Александр Семенников сообщил, что если московские выборы совпадают с федеральными, то по закону избирательный участок должен работать так, как требуют последние.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что в Москве около 3 тыс. избирательных участков и наблюдатели от кандидатов не смогут охватить их все, это показали президентские выборы. Поэтому нужны наблюдатели от ОП, уверен он.

Депутаты от КПРФ Елена Шувалова и Николай Зубрилин выступили против наблюдателей от Общественной палаты (ОП) Москвы. По их словам, состав палаты формируется при участии мэра и муниципальных депутатов, следовательно, наблюдатели от ОП фактически будут представлять интересы действующего градоначальника, если тот будет баллотироваться на новый срок. Депутат Леонид Зюганов заявил, что если продлить время голосования до 22:00, то избирательные комиссии на участках будут работать дольше и к утру школы не смогут открыться вовремя.

Яшин решил принять участие в выборах мэра Москвы
Политика

В Москве в сентябре 2018 года пройдут выборы мэра. Полномочия градоначальника Сергея Собянина истекают 12 сентября. О планах участия в политической кампании уже заявляли председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков, ​Илья Яшин и действующий глава города.

Авторы: София Сарджвеладзе, Георгий Тадтаев.
Теги: голосование , явка
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