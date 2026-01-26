 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Дочь режиссера Олейникова назвала причину смерти отца

Причиной смерти режиссера Олейникова стал оторвавшийся тромб
Александр Олейников
Александр Олейников (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Причиной смерти телепродюсера, режиссера и члена Академии российского телевидения Александра Олейникова стал оторвавшийся тромб, сообщила «РИА Новости» его дочь Дарья.

Александр Олейников скончался 24 января в возрасте 60 лет. По информации его окружения, смерть наступила около пяти утра в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Он окончил ВГИК и Московский государственный институт культуры. Его карьера на телевидении началась в 1985 году с режиссуры музыкальных клипов для немецкого певца Дитера Болена. В 1992 году он вел программу на телеканале ВИD, а с 1993 года работал на «ТВ-6 Москва», также занимал должность секретаря Союза кинематографистов.

Режиссера Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Общество
Александр Олейников

С 1994 по 1996 год Олейников совместно с драматургом Виктором Мережко был ведущим еженедельной программы «Мое кино», а также вел передачи «Мои новости» и «Моя звезда». С 1995 года он работал сопродюсером программы «Скандалы недели» и ведущим ток-шоу «Моя история». В том же году он занял пост управляющего Службы производства программ «ТВ-6 Москва», а в 1997 году стал генеральным директором дирекции канала в составе Московской независимой вещательной корпорации (МНВК).

Параллельно с 1997 по 2000 год Олейников был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля. В 1998 году возглавил дирекцию планирования и выпуска программ МНВК, а в 1999-м был назначен заместителем генерального директора корпорации. В этот же период он вел программу «Ваша музыка» на «ТВ-6 Москва», а с 2000 года стал автором и продюсером передачи «Ох, уж эти дети».

В дальнейшем Олейников занимал должность генерального продюсера и заместителя генерального директора телеканала НТВ. С 2002 по 2006 год он руководил проектами «Доброе утро, Россия» и «Вести +» на телеканале «Россия», после чего перешел на позицию главного продюсера «ТВ Центра». В начале 2000-х годов Александр Олейников стал членом Академии российского телевидения.

Читайте РБК в Telegram.

Ксения Потрошилина
Олейников смерть режиссер
