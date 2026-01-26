Россияне не смогли снизить расходы на Новый год, как планировали

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Расходы россиян на празднование Нового года в среднем составили 64 тыс. 459 руб., выяснил ВЦИОМ в результате исследования. Это практически столько же, сколько они потратили на празднование год назад — 64 тыс. 439 руб.

Однако перед праздниками россияне сообщали о намерении снизить расходы. Запланированные траты они собирались снизить с 62 тыс. 655 руб. в 2025 году до 59 тыс. 824 руб. в 2026 году.

В итоге фактические расходы остались на уровне прошлого года, но сумма оказалась на 8% больше запланированного бюджета.

«Многолетняя ретроспектива показывает, что перерасход бюджета в период новогодних праздников — привычное и даже ожидаемое явление. Другой вопрос в том, что в последние несколько лет он стал более умеренным», — говорится в публикации.

Единственная категория, в которой фактические траты оказались ниже ожидаемых, — новогодний стол. Средний чек составил 12 314 руб. По всем остальным категориям россияне потратили больше, чем планировали.

Две другие категории — подарки и досуг — конкурируют за первенство в списке статей расходов ежегодно, по замечанию аналитиков ВЦИОМ. В этом году подарки в среднем обошлись в 24 636 руб. (на 3001 руб. больше запланированного), а досуг — в 27 509 руб. (на 2 267 руб. больше запланированного).

При этом досуг остается скорее дополнительной статьей расходов: на него были готовы потратиться четверо из десяти граждан, в отличие от семерых из десяти по двум другим категориям, подчеркнули аналитики.

В 2026 году новогодние праздники длились 12 дней и стали самыми продолжительными за последние 12 лет.