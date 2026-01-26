Хуснуллин назвал срок принятия стандарта отделки многоквартирных домов

Хуснуллин: стандарт отделки многоквартирных домов появится в России в 2026 году

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Стандарт отделки многоквартирных домов (МКД) может появиться в России во втором квартале 2026 года. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал журналистам.

«Мы надеемся, что в начале второго квартала этого года он [стандарт] будет принят», — заявил Хуснуллин (цитата по ТАСС).

Вице-премьер добавил, что в документе пропишут, как должны быть сделаны полы и стены домов, а также кто будет оценивать соответствие стандарту. Подготовкой нормативной базы займется Минстрой. По словам Хуснуллина, раньше в принятии стандарта не было нужды, так как жилье преимущественно сдавалось без отделки.

«Не было такой необходимости стандарта, а сейчас появились спорные вопросы. По мере того, что стало вводиться все больше жилья с отделкой, потребность в стандарте появилась», — отметил он.

Хуснуллин поддержал идею включать параметры отделки в проектную документацию МКД во время совещания президента Владимира Путина с правительством. Вице-премьер назвал это «своевременной мерой», которая повысит качество жилья и позволит россиянам сэкономить средства.