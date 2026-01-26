Этап Кубка мира по ски-альпинизму с участием Филиппова отменили из-за погоды

Этап КМ с участием допущенного на Игры россиянина отменили из-за погоды

Гонку в Андорре отменили из-за сильного ветра и снегопада

Фото: Телеграм-канал Никиты Филиппова

Этап Кубка мира по ски-альпинизму в Андорре отменен из-за сильного снегопада, сообщается на сайте Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).

В соревнованиях по спринту на горнолыжном курорте Аринсаль должен был участвовать россиянин Никита Филиппов, допущенный на Игры в Италии.

Перед началом соревнований на трассе выпало до метра снега и сохранялся сильный ветер. Гонку было решено отменить по соображениям безопасности, в том числе из-за риска схода лавин, а также невозможности быстро привести в порядок трассу.

Филиппов в телеграм-канале ранее опубликовал фотографии с последствиями снегопада и предположил, что гонка не состоится.

Филиппов 15 января впервые стал призером Кубка мира — он взял бронзу в спринте на этапе во французском Куршевеле.