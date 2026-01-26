 Перейти к основному контенту
Сбой в системах регистрации в аэропортах. Эфир телеканала РБК

Эфир телеканала РБК о сбое в системах регистрации в аэропортах и у авиакомпаний

В российских аэропортах и у авиакомпаний произошел масштабный сбой в системах регистрации пассажиров и багажа. Причиной стали сбои в работе систем «Леонардо» и «Астра». Позднее работу восстановили. Что произошло, почему и как это повлияло на полеты — обсуждаем в эфире телеканала РБК.

Авиакомпании и аэропорты России сообщили о масштабном сбое. Главное
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теги
сбой аэропорты Авиакомпании Россия
