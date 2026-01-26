Сбой в системах регистрации в аэропортах. Эфир телеканала РБК
В российских аэропортах и у авиакомпаний произошел масштабный сбой в системах регистрации пассажиров и багажа. Причиной стали сбои в работе систем «Леонардо» и «Астра». Позднее работу восстановили. Что произошло, почему и как это повлияло на полеты — обсуждаем в эфире телеканала РБК.
