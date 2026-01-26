«Ростех» призвал ужесточить наказание за дипфейки после видео с Чемезовым

«Ростех» призвал ужесточить наказание за дипфейки из-за распространившегося в соцсетях видео с Чемезовым. В компании считают, что авторы ролика пытались дискредитировать российскую промышленность и посеять недовольство в обществе

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Ростех» призвал ужесточить ответственность за использование технологий дипфейков после распространения поддельного видео с участием главы госкорпорации Сергея Чемезова. В пресс-службе заявили, что распространившийся в соцсетях ролик не имеет отношения к реальности и был смонтирован на основе настоящего интервью главы «Ростеха» китайскому телеканалу CCTV.

В поддельном ролике Чемезов говорит, что «госкомпании согласны использовать сбережения населения» по инициативе главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, это около 60 трлн руб., которые «пылью покрываются на банковских счетах». Оба видео — настоящее и фейковое — представители корпорации опубликовали в телеграм-канале. В «Ростехе» отметили, что, несмотря на возможность сверить запись с оригиналом, ролик без проверки перепостили более 100 пользователей.

В госкорпорации подчеркнули, что произошедшее демонстрирует риски, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта. «Этот инцидент — еще одно подтверждение того, что России необходимы законы, регулирующие сферу ИИ. Если в одних руках эти технологии превращаются в инструмент созидания, то в других — в инструмент разрушения», — заявили в «Ростехе».

В компании считают, что за применение дипфейков во вред человеку, бизнесу или государству должна быть установлена уголовная ответственность, «жесткая и соразмерная с ущербом, который хотели нанести злоумышленники».

По оценке «Ростеха», целью авторов подделки была не только клевета в отношении Сергея Чемезова, но и попытка дискредитировать российскую промышленность и финансовые власти, а также создать недовольство в обществе.

Ранее результаты исследования НАФИ показали, что каждый пятый житель России (21%) регулярно сталкивается с контентом, созданным с использованием ИИ. При этом 43% опрошенных признались, что не могут отличить дипфейк от материалов, созданных человеком.

До этого более половины опрошенных россиян (57%) признали, что хотя бы раз не могли при разговоре отличить ИИ-ассистента от живого оператора.

В ЦБ рассказали россиянам, как не стать жертвой дипфейка. «Сгенерированного» собеседника могут выдать роботизированная речь без эмоций либо, напротив, неестественная мимика, а также дефекты звука и посторонние шумы.