 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова

Выпускники школы-студии МХАТ обратились к министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом, где указали, что выбор в качестве и.о. ректора Константина Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности» вуза
Константин Богомолов
Константин Богомолов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Актриса Марьяна Спивак опубликовала открытое письмо от имени выпускников школы-студии МХАТ к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть решение о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора учебного заведения. Обращение актриса разместила в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Аналогичные письма в своих соцсетях опубликовали Юлия Меньшова и актер Антон Шагин.

В обращении говорится, что в школе-студии ректора исторически выбирали «всем мхатовским сообществом» с опорой на преемственность. Поэтому решение Минкультуры выбрать Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности», сложившиеся в Школе-студии МХАТ с момента ее основания. В письме подчеркивается, что преемственность в школе заключается не только в управлении, но прежде всего в «бережной передаче этических принципов и принципов русского психологического театра».

В письме говорится, что все предыдущие руководители школы: Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», воспитанниками школы, что позволяло сохранять особое духовное пространство и традиции учебного заведения. «Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями мхатовцами в стенах школы», — говорится в тексте.

Авторы обращения напомнили, что традиция открытого выбора ректора всем мхатовским сообществом является неотъемлемой частью наследия школы Станиславского и Немировича-Данченко. Нарушение этой практики, по их мнению, может привести к «разрыву преемственности, упадку и забвению» истории школы.

В обращении выпускники указали, что рассчитывают, что министр культуры учтет позицию труппы и рассмотрит кандидатуры на должность ректора, «чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны со Школой-студией МХАТ и не противоречат этическим принципам ее основателей».

РБК направил в пресс-службу Минкультуры запрос, будет ли пересмотрено назначение и рассматривается ли возможность процедуры голосования за кандидатуру.

РБК обратился за комментарием к Константину Богомолову и в пресс-службу Школы-студии МХАТ.

Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ
Общество
Константин Богомолов

Любимова объявила, что Константин Богомолов стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Решение было принято после смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, который возглавлял школу-студию последние десять лет.

Сам Богомолов выразил благодарность властям Москвы за поддержку театрального дела и оказанное доверие и подчеркнул, что параллельно будет продолжать возглавлять Театр на Малой Бронной.

Богомолов возглавляет Театр на Малой Бронной с 2019 года. В 2024 году он также стал руководителем Театра Романа Виктюка, переименованного в «Театр-сцена «Мельников». В июле 2025 года президент России Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
При участии
Евгения Стогова, Анастасия Серова
школа-студия МХАТ Константин Богомолов актеры Минкультуры Ольга Любимова
Константин Богомолов фото
Константин Богомолов
режиссер, актер, и.о. ректора Школы-студии МХАТ
23 июля 1975 года
Ольга Любимова фото
Ольга Любимова
министр культуры России
31 декабря 1980 года
Материалы по теме
Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ
Общество
Богомолов заявил о намерении остаться во главе Театра на Малой Бронной
Общество
Кехмана на посту гендиректора МХАТа сменила глава театра кукол
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 17:57
Генсек НАТО назвал, что существенно повлияет на безопасность Украины Политика, 19:06
Последствия сбоя системы бронирования в Шереметьево. Видео Общество, 19:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,88% годовых Инвестиции, 18:59
Удары головой назвали фактором смерти экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Спорт, 18:58
«Авангард» победил аутсайдера КХЛ и одержал пятую победу подряд Спорт, 18:57
Канье Уэст в письме WSJ извинился за антисемитские высказывания Общество, 18:57
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
«Ростех» призвал ужесточить наказание за дипфейки после видео с Чемезовым Общество, 18:47
Москвичей предупредили о сильном снеге, метелях и заносах Город, 18:45
Разработчики Ethereum выделили $2 млн на защиту от квантовых компьютеров Крипто, 18:43
Расторжение сделок в новостройках России достигло максимума за 5 лет Недвижимость, 18:39
В Петербурге поднимут штрафы за неоплату парковки Авто, 18:35
Хуснуллин назвал срок принятия стандарта отделки многоквартирных домов Общество, 18:27
Зеленский рассказал об итогах переговоров в ОАЭ Политика, 18:27