Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова

Выпускники школы-студии МХАТ обратились к министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом, где указали, что выбор в качестве и.о. ректора Константина Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности» вуза

Константин Богомолов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Актриса Марьяна Спивак опубликовала открытое письмо от имени выпускников школы-студии МХАТ к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть решение о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора учебного заведения. Обращение актриса разместила в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Аналогичные письма в своих соцсетях опубликовали Юлия Меньшова и актер Антон Шагин.

В обращении говорится, что в школе-студии ректора исторически выбирали «всем мхатовским сообществом» с опорой на преемственность. Поэтому решение Минкультуры выбрать Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности», сложившиеся в Школе-студии МХАТ с момента ее основания. В письме подчеркивается, что преемственность в школе заключается не только в управлении, но прежде всего в «бережной передаче этических принципов и принципов русского психологического театра».

В письме говорится, что все предыдущие руководители школы: Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», воспитанниками школы, что позволяло сохранять особое духовное пространство и традиции учебного заведения. «Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями мхатовцами в стенах школы», — говорится в тексте.

Авторы обращения напомнили, что традиция открытого выбора ректора всем мхатовским сообществом является неотъемлемой частью наследия школы Станиславского и Немировича-Данченко. Нарушение этой практики, по их мнению, может привести к «разрыву преемственности, упадку и забвению» истории школы.

В обращении выпускники указали, что рассчитывают, что министр культуры учтет позицию труппы и рассмотрит кандидатуры на должность ректора, «чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны со Школой-студией МХАТ и не противоречат этическим принципам ее основателей».

РБК направил в пресс-службу Минкультуры запрос, будет ли пересмотрено назначение и рассматривается ли возможность процедуры голосования за кандидатуру.

РБК обратился за комментарием к Константину Богомолову и в пресс-службу Школы-студии МХАТ.

Любимова объявила, что Константин Богомолов стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Решение было принято после смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, который возглавлял школу-студию последние десять лет.

Сам Богомолов выразил благодарность властям Москвы за поддержку театрального дела и оказанное доверие и подчеркнул, что параллельно будет продолжать возглавлять Театр на Малой Бронной.

Богомолов возглавляет Театр на Малой Бронной с 2019 года. В 2024 году он также стал руководителем Театра Романа Виктюка, переименованного в «Театр-сцена «Мельников». В июле 2025 года президент России Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».