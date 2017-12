Из «Одноклассников» в Китай

Бывший вице-президент Mail.Ru Group оказался основателем Joom

Основателем онлайн-площадки для торговли китайскими товарами Joom оказался бывший гендиректор соцсети «Одноклассники» Илья Широков. Эксперты называют проект вторым среди интернет-площадок с товарами из Китая после AliExpress

Илья Широков (Фото: Анатолий Рахимбаев / PhotoXPress)

Основателем Joom — новой площадки электронной торговли (маркетплейса), торгующей китайскими товарами, является бывший гендиректор социальной сети «Одноклассники» и вице-президент Mail.Ru Group по социальным сетям (покинул компанию в конце 2014 года) Илья Широков, рассказали РБК три источника на рынке интернет-ретейла.

Joom появилась в магазинах приложений в июне 2016 года, в последнее время на федеральных каналах началась рекламная кампания. Согласно рейтингам App Annie, на 29 ноября Joom занимала четвертое место среди Android-приложений в категории «шопинг» в России и 150-е место — в США. В российском App Store у проекта сейчас 13-е место среди всех приложений и четвертое в категории «покупки».​ По данным Similar Web, у сайта joom.com в октябре было 1,8 млн уникальных пользователей со всего мира.

Широков пришел в «Одноклассники» в конце 2009 года и курировал проект в фонде DST Юрия Мильнера и Алишера Усманова, которому тогда принадлежали соцсеть и другие активы Mail.Ru Group. Широков также известен как основатель другой соцсети — «Мой круг», которую он продал в 2007 году «Яндексу».

Илья Широков отказался от комментариев.

Юридическое лицо SIA Joom зарегистрировано в Риге 22 июня 2016 года, свидетельствует данные латвийского реестра. За 2016 год ее оборот составил €1,7 млн, а убыток — €61,6 тыс.

Штаб-квартира Joom находится в Москве, компания активно набирает сотрудников. Согласно описанию проекта на сервисе HeadHunter, компания называет себя «мобильным маркетплейсом» и «самым быстрорастущим e-Commerce (в сфере электронной коммерции. — РБК) стартапом Европы», ее задача — «сделать так, чтобы любой человек со смартфоном мог получить доступ к миллионам товаров по наиболее низким ценам в самом удобном интерфейсе». Ее приложение, по собственным данным, скачали более 18 млн человек со всего мира.

По словам источника РБК на рынке интернет-ретейла, Joom работает по модели американского Wish.com. Стартап, основанный в 2011 году в Сан-Франциско, также предлагает дешевые товары из Китая с фокусом на покупки со смартфона. В 2015 году Wish получил $500 млн инвестиций, ведущим инвестором выступил фонд DST Global (среди его инвесторов также Мильнер и Усманов). Кроме того, в Wish вложились китайский JD.com и венчурный фонд GGV Capital. Сейчас, по заявлению самого Wish, компания является шестой среди самых крупных компаний в электронной коммерции в мире и насчитывает 300 млн пользователей.

В описании Joom на HeadHunter говорится, что компания получила $20 млн инвестиций. Два источника РБК на рынке онлайн-ретейла называют наиболее вероятным инвестором проекта бывшего работодателя Широкова — структуры Mail.Ru Group (контролируется «МегаФоном», где основным владельцем является USM Group Алишера Усманова).

Представитель холдинга прямые инвестиции в проект отрицает. «Данные об инвестициях Mail.Ru Group в Joom не соответствуют действительности. Мы развиваем собственную платформу по продаже товаров из Китая — Pandao», — сообщил он. О запуске этого маркетплейса стало известно в октябре.

По оценке главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова, Joom сейчас занимает второе место среди продавцов товаров из Китая после AliExpress. Если AliExpress ввозит в Россию около 1 млн посылок в день, то Joom — около 25 тыс. Бизнес-модели компаний практически идентичны — это маркетплейс с огромным ассортиментом недорогих товаров из Китая. «Судя по рекламной активности, Joom тратит на маркетинг не менее 500 млн руб. в год. Основной поток клиентов приходит в Joom из «ВКонтакте». Это может быть связано еще и с тем, что один из акционеров компании — выходец из менеджмента соцсети», — считает Федоров, не уточняя, кого именно он имеет в виду.