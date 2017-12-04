Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,24 58,73 EUR Нал. 70,29 69,61 USD Бирж. 58,88 +0,43 EUR Бирж. 70,07 +0,54 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 11370,09 +120,10 ММВБ 2105,99 +0,26% РТС 1133,33 +0,16% Brent 63,52 -0,28% DJIA 24231,59 -0,17% Nasdaq 6847,59 -0,38% FTSE 7300,49 -0,36%
Из «Одноклассников» в Китай
Лента новостей
Полиция Нью-Йорка задержала наехавшего на пешеходов водителя 03:15, Общество Приставы перед Новым годом совершат рейд по адресам должников 02:52, Общество СМИ сообщили о проблеме с работой iPhone X после обновления системы 02:35, Технологии и медиа Специалисты в Домодедово не нашли бомбы у угрожавшего взрывом мужчины 02:01, Общество Глава Киевского патриархата заявил о готовности к встрече с Кириллом 01:50, Общество СМИ сообщили о проверке угрозы взрыва в аэропорту Домодедово 01:39, Общество Саакашвили назвал заблокировавших телеканал в Киеве «подарком Путину» 00:56, Политика Мадуро объявил о создании венесуэльской криптовалюты 00:16, Экономика В Баку покончил с собой причастный к убийству 12 человек экс-офицер МВД 00:15, Общество Кремль дал установку избежать митингов и судов после выборов 00:09, Политика Три американских телеканала смогут зарабатывать в России на рекламе 00:01, Технологии и медиа Социологи предсказали второе место Жириновского на выборах президента 00:00, Политика Адвокат Трампа взял на себя ответственность за твит главы США о Флинне 03 дек, 23:47, Политика СКР назвал причину гибели фигуранта дела о покраске звезды на высотке 03 дек, 23:18, Общество Лайнер авиакомпании Finnair совершил экстренную посадку в Финляндии 03 дек, 23:07, Общество Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 03 дек, 23:05, Subaru XV и Autonews «Халл» уволил Леонида Слуцкого с поста главного тренера 03 дек, 22:43, Спорт В Тунисе перевернулся автобус с 56 пассажирами 03 дек, 22:38, Общество Невозможный импичмент: чего хочет от Украины Михаил Саакашвили 03 дек, 22:22, Политика Абсолют Банк подал иск к «ВИМ-Авиа» на сумму более 500 млн руб. 03 дек, 22:14, Бизнес Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 03 дек, 22:10, Lenovo и РБК Кадыров сообщил об отключении электричества в Грозном на час 03 дек, 21:35, Общество В Москве неизвестный сбил четырех человек и скрылся с места аварии 03 дек, 21:30, Общество В Пентагоне заявили о создании в России и Китае космического оружия 03 дек, 21:08, Политика МИД Северной Кореи охарактеризовал США фразой «ядерный демон» 03 дек, 21:05, Политика Тест: как выглядеть красиво на всех фото 03 дек, 20:51, РБК и Huawei Мутко заявил о «редактировании» в США дневников информатора WADA 03 дек, 20:14, Общество Минобороны России нанесло авиаудары по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре 03 дек, 19:38, Политика
Из «Одноклассников» в Китай
Газета № 209 (2706) (0412) Технологии и медиа, 01 дек, 09:30
0
Из «Одноклассников» в Китай
Бывший вице-президент Mail.Ru Group оказался основателем Joom
Основателем онлайн-площадки для торговли китайскими товарами Joom оказался бывший гендиректор соцсети «Одноклассники» Илья Широков. Эксперты называют проект вторым среди интернет-площадок с товарами из Китая после AliExpress
Илья Широков (Фото: Анатолий Рахимбаев / PhotoXPress)

Основателем Joom — новой площадки электронной торговли (маркетплейса), торгующей китайскими товарами, является бывший гендиректор социальной сети «Одноклассники» и вице-президент Mail.Ru Group по социальным сетям (покинул компанию в конце 2014 года) Илья Широков, рассказали РБК три источника на рынке интернет-ретейла.

Joom появилась в магазинах приложений в июне 2016 года, в последнее время на федеральных каналах началась рекламная кампания. Согласно рейтингам App Annie, на 29 ноября Joom занимала четвертое место среди Android-приложений в категории «шопинг» в России и 150-е место — в США. В российском App Store у проекта сейчас 13-е место среди всех приложений и четвертое в категории «покупки».​ По данным Similar Web, у сайта joom.com в октябре было 1,8 млн уникальных пользователей со всего мира.

Широков пришел в «Одноклассники» в конце 2009 года и курировал проект в фонде DST Юрия Мильнера и Алишера Усманова, которому тогда принадлежали соцсеть и другие активы Mail.Ru Group. Широков также известен как основатель другой соцсети — «Мой круг», которую он продал в 2007 году «Яндексу».

Илья Широков отказался от комментариев.

Юридическое лицо SIA Joom зарегистрировано в Риге 22 июня 2016 года, свидетельствует данные латвийского реестра. За 2016 год ее оборот составил €1,7 млн, а убыток — €61,6 тыс.

Штаб-квартира Joom находится в Москве, компания активно набирает сотрудников. Согласно описанию проекта на сервисе HeadHunter, компания называет себя «мобильным маркетплейсом» и «самым быстрорастущим e-Commerce (в сфере электронной коммерции. — РБК) стартапом Европы», ее задача — «сделать так, чтобы любой человек со смартфоном мог получить доступ к миллионам товаров по наиболее низким ценам в самом удобном интерфейсе». Ее приложение, по собственным данным, скачали более 18 млн человек со всего мира.

По словам источника РБК на рынке интернет-ретейла, Joom работает по модели американского Wish.com. Стартап, основанный в 2011 году в Сан-Франциско, также предлагает дешевые товары из Китая с фокусом на покупки со смартфона. В 2015 году Wish получил $500 млн инвестиций, ведущим инвестором выступил фонд DST Global (среди его инвесторов также Мильнер и Усманов). Кроме того, в Wish вложились китайский JD.com и венчурный фонд GGV Capital. Сейчас, по заявлению самого Wish, компания является шестой среди самых крупных компаний в электронной коммерции в мире и насчитывает 300 млн пользователей.

В описании Joom на HeadHunter говорится, что компания получила $20 млн инвестиций. Два источника РБК на рынке онлайн-ретейла называют наиболее вероятным инвестором проекта бывшего работодателя Широкова — структуры Mail.Ru Group (контролируется «МегаФоном», где основным владельцем является USM Group Алишера Усманова).

Представитель холдинга прямые инвестиции в проект отрицает. «Данные об инвестициях Mail.Ru Group в Joom не соответствуют действительности. Мы развиваем собственную платформу по продаже товаров из Китая — Pandao», — сообщил он. О запуске этого маркетплейса стало известно в октябре.

По оценке главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова, Joom сейчас занимает второе место среди продавцов товаров из Китая после AliExpress. Если AliExpress ввозит в Россию около 1 млн посылок в день, то Joom — около 25 тыс. Бизнес-модели компаний практически идентичны — это маркетплейс с огромным ассортиментом недорогих товаров из Китая. «Судя по рекламной активности, Joom тратит на маркетинг не менее 500 млн руб. в год. Основной поток клиентов приходит в Joom из «ВКонтакте». Это может быть связано еще и с тем, что один из акционеров компании — выходец из менеджмента соцсети», — считает Федоров, не уточняя, кого именно он имеет в виду.

На всех хватит

По данным АКИТ и «Почты России», на посылки из Китая приходится около 90% всех товарных отправлений из-за рубежа, большая часть из них — на AliExpress (принадлежит китайскому холдингу Alibaba). По итогам 2016 года объем трансграничной торговли в России составил 301,8 млрд руб.

Mail.Ru Group и Joom не единственные маркетплейсы с китайскими товарами. В начале ноября «Яндекс.Маркет» запустил новое подразделение бизнеса по работе с зарубежными поставщиками, в первую очередь китайскими. А на сайте появился отдельный раздел «Товары из Китая».

Свой маркетплейс есть и у других крупных игроков ретейла. Так, «М.Видео» запустил goods.ru в апреле. Самым популярным маркетплейсом остается компания AliExpress, принадлежащая китайской Alibaba. По данным Mediascope, в августе аудитория ресурса в России составляла 22,5 млн человек (на персональных компьютерах и мобильных устройствах).

Авторы: Ирина Ли, Мария Коломыченко, Анастасия Демидова.
Теги: «Одноклассники» , китайская продукция , маркетплейс , Joom
Материалы по теме
Mail.Ru Group заинтересовалась покупкой миноритарной доли в такси-сервисе Технологии и медиа
Mail.Ru Group запустила конкурента AliExpress Технологии и медиа
Глава «Яндекс.Маркет» — РБК: «Мы гибрид агрегатора и маркетплейса» Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав