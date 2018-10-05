Глобальный  менеджер: почему глава SAP CIS предпочла  Россию Европе

Наталия Парменова возглавила подразделение SAP в СНГ в конце января 2018-го. За 18 лет в корпорации она успела поработать в Германии и Швейцарии, а в Россию вернулась в 2011-м

Наталия Парменова (Фото: Семен Кац для РБК)

В кабинете у 42-летней Наталии Парменовой на магнитной доске нарисована мышка в юбке и ботинках на каблуках, которая сидит за компьютером. Так изобразила гендиректора подразделения SAP в странах СНГ (SAP CIS) ее старшая дочь: менеджер иногда берет детей на работу. «Я считаю, важно, чтобы они понимали, где я провожу дни», — объясняет Парменова.

Она активно осваивается в должности и уже сделала несколько перестановок в топ-менеджменте. «Я не умею управлять несамостоятельными людьми. Считаю, что если я должна каждый день говорить человеку, что делать, то лучше его поменять», — признается Парменова.

Из Вальдорфа в Москву

Парменова родилась и выросла в Вологде, потом переехала в Санкт-Петербург, где окончила экономический факультет СПбГУ. Затем поступила на курс MBA французской бизнес-школы INSEAD в швейцарской Женеве. Во время обучения студенты могли подыскивать себе нового работодателя. У Парменовой уже был опыт работы — в Петербурге до поступления в бизнес-школу она трудилась ИТ-консультантом в табачной компании R.J. Reynolds. «В INSEAD большая часть людей идет, чтобы поменять направление, — например, психотерапевт поступает, потому что хочет стать маркетологом. А я как занималась информационными технологиями, так и хотела ими заниматься», — рассказывает менеджер.

В процессе обучения она получила несколько предложений о работе — от инвестбанка из Лондона, консалтинговой компании из Бостона (их названия Парменова не упоминает) и немецкой корпорации SAP — ведущего мирового разработчика софта для управления предприятиями с годовой выручкой около €24 млрд. Парменова слетала на ознакомительные встречи и в Британию, и в США, но окончательный выбор сделала в пользу Германии. «Помимо того, что SAP — большая компания с правильными продуктами, мне понравились культура и люди: как они уважительно относятся [друг к другу] и как рассказывают про свою компанию», — вспоминает Парменова свой первый визит в штаб-квартиру.

В SAP практикуется «комплексный процесс интервьюирования»: сначала соискатель беседует с HR-специалистом, потом с начальником, потом с руководителем начальника, часто — с потенциальными коллегами из других департаментов. Когда нанимают женщину, среди тех, кто проводит интервью, обязательно тоже должны быть женщины. Это нужно не только для того, чтобы в компании получше узнали кандидата, но чтобы и он понял, нравится ли ему в SAP. «Нам хочется нанять человека, который будет работать долго, потому что мы много вкладываем в людей», — объясняет Парменова необходимость многоступенчатой HR-конструкции.

В 2002 году она переехала в Германию и начала работать менеджером по бизнесу и стратегии SAP в штаб-квартире в Вальдорфе. Тогда все отделения в странах, где были представительства компании, подчинялись напрямую головному офису. Но спустя два года у SAP появилась филиальная структура: потребовался человек, который мог бы приблизить российский офис к глобальному стандарту. Парменова решила временно поработать на родине директором по продажам: «Сейчас все продавцы разбиты по отраслям [в которых работают клиенты SAP], а когда я приехала, один сотрудник мог заниматься и нефтянкой, и розницей, и банками».

Спустя два года Парменова решила «двигаться в сторону детей», но «не нашла взаимопонимания» с тогдашним гендиректором SAP в России Алексеем Шлыковым. Тот заявил, что не готов отпускать директора по продажам в декретный отпуск на полгода. «Нет, это не дискриминация. Я придерживаюсь совершенно другого взгляда. Мы — частная коммерческая компания, у нас нет людей, которые сидят по углам и ничего не делают, каждый человек на счету», — так глава SAP CIS объясняет, почему не считает поведение Шлыкова ущемлением своих прав.

Сохранить работу, но сместить фокус с карьеры на семью позволил переезд в Швейцарию. В местном подразделении SAP Парменова стала директором по работе с VIP-клиентами — сначала вела табачного гиганта Philip Morris, затем часовую компанию Rolex. Только во время работы с Philip Morris у нее в подчинении были 70 сотрудников.

Когда старшей дочери исполнилось шесть лет, а младшей четыре года, Парменова и ее супруг — гражданин Великобритании — вернулись в Россию, чтобы отдать ребенка в местную школу. «Мне кажется важным, чтобы дети росли в культуре своих родителей. Хотя бы одного из них», — объясняет менеджер. Сама она свободно говорит по-французски, поэтому объяснять росшим во франкоязычной Женеве детям, почему дома они должны переключаться на русский или английский, было тяжело.

Гендиректором SAP в России тогда был основатель компании Yota Devices Владислав Мартынов. Он предложил опытному менеджеру новый вызов — «план роста» корпорации на местном рынке. Парменова успешно выстраивала отношения с глобальным руководством: она хороший корпоративный функционер и политик, рассказал журналу РБК Мартынов.

Локализация

Наталия Парменова (Фото: Семен Кац для РБК)

В 2010 году у глобальной SAP было три основных фокуса развития, вспоминает Парменова: поглощение других компаний, разработка собственных решений (так появилась платформа SAP HANA) и экспансия на рынках, где не было глубокого проникновения. В число таких рынков вошла и Россия.

Вернувшись на родину, менеджер взялась за решение амбициозных задач. «Мы наняли новых сотрудников, вложились в развитие отношений с правительством, начали работать над появлением центра обработки данных (открылся в 2014 году. — РБК) — [делать] то, что называется локализацией».

В России появились и направления, которых нет в других странах. «Например, в Швейцарии, в отличие от России, не написано ни строчки кода для локализации под законодательство страны», — поясняет Наталия. К локализации относится и создание совместных предприятий (например, с «Интер РАО ЕЭС») и работа с университетами (центры инноваций SAP есть в восьми российских вузах).

К курсу на импортозамещение в ИТ, которого российские госкомпании и ведомства должны придерживаться с 2016 года, Парменова относится «как к погодным условиям»: «Осознаю, что идет снег, надеваю шубу и иду»,​ смеется она, но все же признается, что борьба за местный рынок стоит нервов.

Несмотря на протекционистские меры, ущемляющие позиции иностранных разработчиков, в корпоративном сегменте SAP остается безусловным лидером российского рынка. А 2017-й и вовсе оказался для компании самым успешным за пятилетний отрезок: российская выручка достигла €468,4 млн: в последний раз перед этим SAP зарабатывала в стране больше €400 млн в 2013-м. Также в прошлом году SAP CIS впервые с 2014 года получила чистую прибыль — она составила €8,7 млн, при том что два предыдущих года были убыточными (-€18,6 млн в 2015-м и -€5,6 млн в 2016-м).

«Бизнес наконец-то понял, что развиваться без применения информационных технологий невозможно. А мы на рынке давно и много в него вложили, чтобы существующие клиенты разобрались в том, что мы делаем», — объясняет Парменова успешные результаты.

За девять лет у SAP в России сменились шесть гендиректоров. Предшественник Парменовой Павел Гонтарев, например, проработал в должности менее двух лет. Но у относительно частой смены руководства нет одной причины, заверяет нынешняя глава компании. «Полгода назад мы анализировали статистические данные, но одной модели не нашли», — уточняет она. По мнению экс-гендиректора SAP CIS Мартынова, частая смена CEO «неблагоприятно сказывается на местном рынке — к главе российского офиса не относятся серьезно». «Наталия как менеджер сильнее многих предшественников, она может организовать работу так, чтобы компания получала больше инвестиций и выводила на рынок новые технологии. Главное — дать ей поработать хотя бы три года», — заключает он.

Предложение возглавить офис SAP CIS не стало для Парменовой сюрпризом. В компании, как правило, исполнительный директор (эту должность Наталия занимала до перехода на позицию гендиректора) становится следующим кандидатом на роль генерального. Однако Парменова была не единственным кандидатом: прежде чем руководство сделало выбор, она и другие претенденты прошли несколько собеседований и тестирований.

За первые три месяца в новой должности менеджер развила невероятную активность: успела провести 194 встречи c клиентами, 60 встреч с партнерами и принять участие в 14 мероприятиях. Будущее Парменова, впрочем, связывает не только с продолжением карьеры: «Если вы спросите, где я хочу быть через пять лет, — я хочу быть на пенсии. Это, конечно, шутка — я не устала, но в мире можно еще много чем заняться. Мое хобби — играть на флейте».