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Глава ВТБ предложил ограничить работу иностранных банков в России

Андрей Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России. Он считает, что страны, которые заморозили активы российских банков за рубежом, поступили несправедливо
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Работу иностранных банков в России стоит ограничить, считает глава ВТБ Андрей Костин, это мнение он сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

«Мы, как санкционный банк, несанкционные банки покупать не будем. Это было бы неправильно, потому что банк сразу пойдет под санкции. Но то, что я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе по отношению к нашему германскому банку», — сказал он.

Костин также отметил, что ВТБ не интересуется покупкой розничного подразделения Ситибанка в России.

ВТБ потерял контроль над своей европейской дочерней компанией VTB Bank Europe SE, которая базируется во Франкфурте-на-Майне (ФРГ), в начале апреля. Немецкий регулятор Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретил VTB Bank Europe SE следовать указаниям материнской компании, также ВТБ потерял право распоряжаться его финансовыми активами и другими ресурсами.

ВТБ потерял контроль над европейской «дочкой» VTB Bank Europe SE
Финансы
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Незадолго до этого Евросоюз из-за российской спецоперации на Украине расширил санкции в отношении ВТБ, а также трех других банков, на долю которых приходится 23% рынка российского банковского сектора, — «Открытия», Новикомбанка и Совкомбанка.

Активы этих финансовых организаций в ЕС были заморожены, также вступил в силу полный запрет на проведение операций. Предыдущая версия ограничений предусматривала их отключение от межбанковской системы обмена данными SWIFT.

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Андрей Костин «Начать с чистого листа». Глава ВТБ — о новых принципах финансового рынка
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Андрей Костин

В апреле 2021 года Ситибанк объявил, что в ближайшие годы свернет свой розничный бизнес в 13 странах, в том числе в России. Группа сообщила, что намерена сосредоточиться на развитии розницы в Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне, так как в остальных регионах присутствия у нее нет достаточных ресурсов для успешной конкуренции. Тогда в банке обслуживались около 500 тыс. физлиц, уточнил его представитель РБК. У банка было 16 отделений в восьми российских городах, он продолжал обслуживать корпоративных клиентов.

В сентябре 2021 года ВТБ направил в адрес Ситибанка (российская «дочка» американской Citigroup) необязывающее предложение о покупке розничного бизнеса, сообщил журналистам на телеконференции член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Цену, которую ВТБ предложил Ситибанку, Пьянов не раскрыл.

В марте 2022 года Ситибанк объявил, что перестанет искать новых клиентов в России и намерен «расширить масштабы» выхода из бизнеса в стране.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Наталья Демченко Наталья Демченко
ВТБ Андрей Костин санкции иностранные банки
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