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ПМЭФ-2022 ,  
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Силуанов заявил о проявившемся в глобализации принципе свой-чужой

России не стоит замыкаться в себе, но следует опираться на производство собственных критических технологий, заявил министр финансов Антон Силуанов
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС)

Глобализация мировой экономики оказалась политически ангажированной и в связи с введенными ограничениями России необходимо опираться на собственные технологии, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» в рамках ПМЭФ-2022.

«Мы поняли, что глобализация, в которой мы раньше жили, она совсем не такая, будем так говорить, комфортная (...). Здесь очень четко проявился [принцип] свой-чужой (...). Поэтому глобализация получилась очень политически ангажированной», — сказал он.

В связи с этим Россия столкнулась с препятствиями, для их преодоления необходимо опираться на собственные критические технологии, которые нужно производить, считает глава Минфина. При этом он сказал, что России «ни в коем случае» не следует замыкаться в себе.

Силуанов также выступил за большую свободу предпринимательства в России. «Конечно, нужно больше свобод для предпринимателей, меньше администрирования, административного воздействия, больше защиты собственности, мы все это говорили», — сказал он.

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Западные страны, включая США, Канаду, Великобританию и весь Евросоюз, ввели несколько пакетов санкций в отношении России после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры коснулись, в том числе, технологического, финансового, промышленного секторов и частично энергетики.

Российские власти неоднократно заявляли, что западные страны не смогут с помощью санкций экономически и политически изолировать Россию. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ограничительные меры не приносят Западу необходимого результата.

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