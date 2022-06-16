Силуанов заявил о проявившемся в глобализации принципе свой-чужой
Глобализация мировой экономики оказалась политически ангажированной и в связи с введенными ограничениями России необходимо опираться на собственные технологии, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» в рамках ПМЭФ-2022.
«Мы поняли, что глобализация, в которой мы раньше жили, она совсем не такая, будем так говорить, комфортная (...). Здесь очень четко проявился [принцип] свой-чужой (...). Поэтому глобализация получилась очень политически ангажированной», — сказал он.
В связи с этим Россия столкнулась с препятствиями, для их преодоления необходимо опираться на собственные критические технологии, которые нужно производить, считает глава Минфина. При этом он сказал, что России «ни в коем случае» не следует замыкаться в себе.
Силуанов также выступил за большую свободу предпринимательства в России. «Конечно, нужно больше свобод для предпринимателей, меньше администрирования, административного воздействия, больше защиты собственности, мы все это говорили», — сказал он.
Западные страны, включая США, Канаду, Великобританию и весь Евросоюз, ввели несколько пакетов санкций в отношении России после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры коснулись, в том числе, технологического, финансового, промышленного секторов и частично энергетики.
Российские власти неоднократно заявляли, что западные страны не смогут с помощью санкций экономически и политически изолировать Россию. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ограничительные меры не приносят Западу необходимого результата.