Белоусов назвал комфортный для России курс доллара
Курс рубля сейчас «переукреплен», завил в интервью ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов. «55–60 руб. за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», — считает он.
По мнению Белоусова, оптимальным, комфортным для российской промышленности был бы курс от 70 до 80 руб. за доллар. Вице-премьер отметил, что Центробанк не таргетирует уровень курса российской валюты, «поэтому он складывается таким, каким есть».
При этом, добавил Белоусов, ЦБ последовательно снижает ключевую ставку: на последнем заседании 10 июня — с 11 до 9,5%. После рекордного увеличения ставки до 20% в конце февраля регулятор трижды снижал ставку на 3 п.п., дважды такое решение было внеплановым.
«Это свидетельство того, что у нас проблема высокой инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным прежде всего с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», — считает вице-премьер. По его мнению, инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%.
Центробанк установил официальный курс доллара на 16 июня в размере 56,66 руб., евро — 59,12 руб. Днем 15 июня на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке 56,93 руб., европейская — 59,35 руб.
После начала российской военной операции на Украине и западных санкций рубль обвалился. Так, 11 марта доллар стоил 120,3 руб., а евро — 132,9 руб. ЦБ начал валютные интервенции, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретил банкам проводить переводы из России нерезидентам из «недружественных» стран, ограничил сумму переводов для физлиц, снятие и покупку наличной валюты. Позднее ограничения смягчили. С тех пор национальная валюта подорожала вдвое.
По мнению экономистов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, текущее укрепление рубля позитивно для сдерживания внутренних цен, но негативно влияет на доходы бюджетной системы и издержки экспортеров, а также на конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешнем рынках. Равновесным они считают курс 60–65 руб. за доллар.
Глава Минфина Антон Силуанов считает, что для России важны не столько параметры курса рубля, сколько его предсказуемость. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, источник крепкого курса — слабый спрос в экономике, а это прежде всего кредитование.