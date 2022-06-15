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Экономика ,  
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Решетников назвал укрепляющийся рубль вызовом для российской экономики

Источник крепкого курса — слабый спрос в экономике, а это прежде всего кредитование, заявил Решетников. По его словам, Минэкономразвития ожидает от ЦБ дальнейшего «максимального» снижения ключевой ставки
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Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Если курс рубля будет таким крепким, это создаст проблемы для российской экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

«Конечно, формируется вот этот новый пакет вызовов для экономики, в первую очередь крепкий рубль, который, конечно, чрезмерно укрепился. И он создает проблему и для наших экспортеров, и для импортеров», — сказал он.

По словам министра, пока ситуация «несколько сдерживается тем, что все-таки экспортные цены крайне высоки», однако если курс рубля останется столь крепким, это создаст проблемы.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Источник же крепкого курса — слабый спрос в экономике, а это в первую очередь кредитование, продолжил Решетников. Сейчас же бюджет «расходует деньги на максимуме», это «кредиты-кредиты-кредиты по всем направлениям» — ипотечные, потребительские, предприятиям, отметил он. По словам министра, Минэкономразвития ожидает от Центробанка максимального снижения ключевой ставки.

В начале военной операции России на Украине рубль обвалился. По данным ЦБ, 11 марта доллар стоил выше 120 руб., евро — почти 133 руб.

С тех пор национальная валюта подорожала вдвое. По состоянию на 15 июня доллар торгуется по 57 руб., евро — по 59,2 руб. Причинами укрепления рубля стал рост экспорта на фоне падения импорта и жестких ограничений на покупку валюты. С конца февраля экспортеры были обязаны продавать 80% валютной выручки, а цены на сырье росли. Позже долю снизили до 50%, а 10 июня требование отменили.

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Импорт при этом снижается. На бирже иностранную валюту более месяца можно было купить только с комиссией — сначала в 30%, потом в 12%. Эту комиссию ЦБ ввел в начале марта, а отменил в начале апреля.

Однако хотя текущее укрепление рубля позитивно для сдерживания внутренних цен, но негативно влияет на доходы бюджетной системы и издержки экспортеров, а также на конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешнем рынках, отметили в Институте народнохозяйственного прогнозирования ИНП РАН. Чтобы выровнять дисбаланс, «требуется нащупать равновесные значения курса с учетом всех имеющихся обстоятельств», отметили экономисты. По их оценке, золотая середина сейчас курс в диапазоне 60–65 руб. за доллар.

Авторы
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Виктория Полякова Виктория Полякова
Максим Решетников Минэкономразвития курс рубля

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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