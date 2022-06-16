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Миллер фразой «наша валюта — наши правила» описал отказ от доллара

По словам Миллера, парадигма меняется, и теперь на первое место выходят не деньги, а товар
«Газпром» GAZP ₽315,72 -0,15% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Акцент в товарно-денежных отношениях сместился в сторону товара, доминирование доллара уходит, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы являемся свидетелями разрыва двух систем. С одной стороны, системы товарно-сырьевых рынков, ресурсной системы, а с другой стороны, назовем ее номинальной системой, системой центральных банков», — сказал он.

По словам Миллера, центробанки регулируют «номинальную стоимость денег» — процентные ставки, валютные курсы — и через эти «номинальные инструменты» контролируют спрос. Однако предложением сырья и его объемом они не управляют, такого инструмента у них нет, и теперь парадигма «наша валюта — наши правила» сменяется другой, отметил глава «Газпрома».

«Мы видим, что доминирование доллара уходит, появляются расчеты в национальных валютах. И в конечном итоге меняется парадигма. Если мы вспомним классическую схему «деньги — товар — деньги», то есть парадигма Бреттон-Вуда, то сейчас на первое место выходит совершенно другая формула — «товар — деньги — товар». Продали сначала газ, потом его добыли. Наш товар — наши правила. Мы не играем в игры, правила которых придумали не мы», — заявил он.

Четвертая компания в ЕС сообщила о сокращении поставок газа из России
Бизнес
Фото:Stephane Mahe / Reuters

С конца февраля западные страны, в том числе Евросоюз, Великобритания и США, ввели против России несколько пакетов санкций. Из-за них оказалась заморожена половина резервов ЦБ за рубежом. На фоне этих ограничений президент Владимир Путин обязал недружественные страны платить за российский газ в рублях. Теперь для расчетов иностранный покупатель должен открыть в Газпромбанке два специальных счета: рублевый и валютный. Оплата газа производится с помощью перевода средств на валютный счет. Банк после этого продает эту валюту на бирже ММВБ-РТС и зачисляет полученные рубли на рублевый счет.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобный способ расчетов необходим, чтобы западные страны не заморозили валютные средства, полученные Россией за продажу газа.

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О ценах на газ

Говоря о ситуации на рынке, глава «Газпрома» отметил, что она стала нестабильной «не вчера и не сегодня».

«Мы с вами свидетели ценовых шоков, цен на газ. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня — и здесь надо сказать в кавычках «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам», — сказал он.

Биржевые цены на газ в Европе резко выросли осенью 2021 года. В октябре они поднимались выше $1900 за 1 тыс. куб. м. Среди причин скачка цен назывались холодная зима 2020 года и аномальная жара летом, которые истощили запасы в европейских хранилищах.

Еще через пару месяцев, в декабре 2021 года, стоимость газа в Европе поднялась еще выше, до $2000. Это произошло на фоне прекращения поставок по газопроводу Ямал — Европа, идущему через Польшу, и неопределенности с началом поставок по «Северному потоку-2». А в марте этого года из-за усиления геополитической напряженности цена превысила уже $2200 за тыс. куб. м. Впоследствии цены опустились.

Польские власти и депутаты Европарламента обвиняли в повышении цен Россию, которая, по их мнению, намеренно отказывалась от поставок газа в Европу, чтобы добиться быстрой сертификации «Северного потока-2». Москва эти обвинения не раз отвергала, в «Газпроме» также подчеркивали, что выполняют все свои контрактные обязательства.

Вновь обвинения в адрес России касательно цен на газ в Европе прозвучали на этой неделе, когда биржевые цены на газ в Европе взлетели опять, превысив $1300. Топливо подорожало после сообщения «Газпрома» о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток».

14 июня в компании заявили, что поставки снизятся на 40% из-за ситуации на компрессорной станции «Портовая». По информации «Газпрома», компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта и также были выявлены технические неисправности двигателей. Днем позже «Газпром» сообщил, что вынужден остановить еще один газотурбинный двигатель Siemens на «Портовой» из-за окончания срока межремонтной наработки, до капитального ремонта.

В Siemens в свою очередь пояснили, что не могут вернуть турбины для «Северного потока» из ремонта из-за санкций Канады (в этой стране производятся турбины). В Германии решение «Газпрома» сократить прокачку газа по «Северному потоку-1» сочли политически мотивированным.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Газпром Алексей Миллер цены на газ ЕС
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