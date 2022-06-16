Шувалов анонсировал продажу доли ВЭБа в СП с Ротенбергом

ВЭБ не собирается долгое время оставаться акционером «Нацпроектстроя», о создании которого договорился с Аркадием Ротенбергом. Глава ВЭБа Игорь Шувалов надеется, что частный бизнес вместе с РЖД станут ее основными акционерами

Игорь Шувалов (Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС)

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил о планах продать долю в «Нацпроектстрое» — совместном предприятии с бизнесменом Аркадием Ротенбергом.

«Нам принадлежит почти половина компании «Нацпроектстрой». <...> Мы не собираемся в этой компании быть акционером долгое время», — сказал Шувалов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, ВЭБ должен выполнить «функцию развития» и надеется, что «частный бизнес, может быть, частный бизнес вместе с РЖД будут основными акционерами такой компании». Шувалов также рассказал, что неоднократно обсуждал с главой РЖД Олегом Белозеровым участие «Нацпроектстроя» в «линейном инфраструктурном строительстве» (строительстве железных дорог).

РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

ВЭБ и Ротенберг договорились о создании совместного предприятия в области инфраструктурного строительства ровно три года назад — на Петербургском международном экономическом форуме летом 2019 года. Предполагалось, что Аркадий Ротенберг и его сын Игорь передадут активы в СП, получившее название «Нацпроектстрой», а ВЭБ — деньги. В январе 2020 года будущие активы «Нацпроектстроя» оценивались в 100 млрд руб., а планируемые контракты — в 140 млрд руб. Гендиректор холдинга Рубен Аганбегян в интервью РБК заявил о планах создания «национального чемпиона» — крупного строителя инфраструктуры и подрядчика. По его словам, «это должен быть сплав строителя и подрядчика, с одной стороны, и банка развития — с другой».



В конце 2020 года под контроль этой компании перешел первый актив — 97% компании «Дороги и мосты», которая была выделена из «Мостотреста». В «Дороги и мосты» входят такие активы, как «Трансстроймеханизация», «Таганка Мост», «Мостотрест-Сервис», 25% «Мостострой-11». В 2021 году СП получило 50% Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) и 100% строителя объектов энергетики и транспортной инфраструктуры «ТЭК Мосэнерго». «Нацпроектстрой» также получил контракт на строительство восьмого этапа трассы М-12 Москва — Казань протяженностью 66 км за 123,2 млрд руб. и право на заключение долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство и эксплуатацию основной части обхода Аксая в Ростовской области почти на 86 млрд руб. Обход Аксая — это часть реконструкции трассы М-4 «Дон» из Москвы в Новороссийск.

Источники РБК сообщали, что ВЭБ и структуры Ротенберга-старшего получат в «Нацпроектстрое» по 43%, еще 14% будет у третьего акционера — профильного инвестора.

Читайте на РБК Pro Pro Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Инструкции Pro Почему российский нефтегаз не так плох, как кажется, и что ждать от акций Почему российский нефтегаз не так плох, как кажется, и что ждать от акций Статьи Pro Как перестать бояться и полюбить инфляцию Как перестать бояться и полюбить инфляцию Статьи Pro «Самый умный олигарх»: как разбогател выходец из СССР Лен Блаватник «Самый умный олигарх»: как разбогател выходец из СССР Лен Блаватник Статьи Pro Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Статьи Pro Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом Кейсы Pro Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Статьи Pro Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Статьи

Сейчас по 48% «Нацпроектстроя» у ВЭБа и компании НПС ЕЗК, говорил РБК представитель подрядчика в феврале 2022 года. НПС ЕЗК была учреждена в июне 2020 года, тогда 1% принадлежал «Трансстроймеханизации» (ранее принадлежала семье Ротенбергов), а 99% — самому «Нацпроектстрою». В ноябре 2020 года 100% компании перешло в закрытый ПИФ «Проект-Инфра», а в июле 2021 года фонд сократил долю в НПС ЕЗК до 95%. 3,97% компании перешли «НПО Центр», 0,82% — ЗПИФ «Аваби» и 0,25% — гендиректору «ТЭК Мосэнерго» Дмитрию Рябову. ЗПИФ «Проект-Инфра» сформирован в октябре 2020 года, им управляет УК «ПФС», которая принадлежит зампреду правления Русьрегионбанка Олегу Садовникову. Тогда представитель Ротенберга отказался пояснить, какая доля в «Нацпроектстрое» косвенно (через НПС ЕЗК) принадлежит бизнесмену. В четверг, 16 июня, он также отказался от комментариев.