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Шувалов анонсировал продажу доли ВЭБа в СП с Ротенбергом

ВЭБ не собирается долгое время оставаться акционером «Нацпроектстроя», о создании которого договорился с Аркадием Ротенбергом. Глава ВЭБа Игорь Шувалов надеется, что частный бизнес вместе с РЖД станут ее основными акционерами
РЖД RU000A0JXN05 ₽994,08 -0,11% Купить
Игорь Шувалов
Игорь Шувалов (Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС)

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил о планах продать долю в «Нацпроектстрое» — совместном предприятии с бизнесменом Аркадием Ротенбергом.

«Нам принадлежит почти половина компании «Нацпроектстрой». <...> Мы не собираемся в этой компании быть акционером долгое время», — сказал Шувалов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, ВЭБ должен выполнить «функцию развития» и надеется, что «частный бизнес, может быть, частный бизнес вместе с РЖД будут основными акционерами такой компании». Шувалов также рассказал, что неоднократно обсуждал с главой РЖД Олегом Белозеровым участие «Нацпроектстроя» в «линейном инфраструктурном строительстве» (строительстве железных дорог).

РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

ВЭБ и Ротенберг договорились о создании совместного предприятия в области инфраструктурного строительства ровно три года назад — на Петербургском международном экономическом форуме летом 2019 года. Предполагалось, что Аркадий Ротенберг и его сын Игорь передадут активы в СП, получившее название «Нацпроектстрой», а ВЭБ — деньги. В январе 2020 года будущие активы «Нацпроектстроя» оценивались в 100 млрд руб., а планируемые контракты — в 140 млрд руб. Гендиректор холдинга Рубен Аганбегян в интервью РБК заявил о планах создания «национального чемпиона» — крупного строителя инфраструктуры и подрядчика. По его словам, «это должен быть сплав строителя и подрядчика, с одной стороны, и банка развития — с другой».

В конце 2020 года под контроль этой компании перешел первый актив — 97% компании «Дороги и мосты», которая была выделена из «Мостотреста». В «Дороги и мосты» входят такие активы, как «Трансстроймеханизация», «Таганка Мост», «Мостотрест-Сервис», 25% «Мостострой-11». В 2021 году СП получило 50% Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) и 100% строителя объектов энергетики и транспортной инфраструктуры «ТЭК Мосэнерго». «Нацпроектстрой» также получил контракт на строительство восьмого этапа трассы М-12 Москва — Казань протяженностью 66 км за 123,2 млрд руб. и право на заключение долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство и эксплуатацию основной части обхода Аксая в Ростовской области почти на 86 млрд руб. Обход Аксая — это часть реконструкции трассы М-4 «Дон» из Москвы в Новороссийск.

Инфраструктурный подрядчик Ротенберга и ВЭБа получил первые активы
Бизнес
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

 

Источники РБК сообщали, что ВЭБ и структуры Ротенберга-старшего получат в «Нацпроектстрое» по 43%, еще 14% будет у третьего акционера — профильного инвестора.

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Сейчас по 48% «Нацпроектстроя» у ВЭБа и компании НПС ЕЗК, говорил РБК представитель подрядчика в феврале 2022 года. НПС ЕЗК была учреждена в июне 2020 года, тогда 1% принадлежал «Трансстроймеханизации» (ранее принадлежала семье Ротенбергов), а 99% — самому «Нацпроектстрою». В ноябре 2020 года 100% компании перешло в закрытый ПИФ «Проект-Инфра», а в июле 2021 года фонд сократил долю в НПС ЕЗК до 95%. 3,97% компании перешли «НПО Центр», 0,82% — ЗПИФ «Аваби» и 0,25% — гендиректору «ТЭК Мосэнерго» Дмитрию Рябову. ЗПИФ «Проект-Инфра» сформирован в октябре 2020 года, им управляет УК «ПФС», которая принадлежит зампреду правления Русьрегионбанка Олегу Садовникову. Тогда представитель Ротенберга отказался пояснить, какая доля в «Нацпроектстрое» косвенно (через НПС ЕЗК) принадлежит бизнесмену. В четверг, 16 июня, он также отказался от комментариев.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Игорь Шувалов ВЭБ Аркадий Ротенберг Нацпроектстрой РЖД
ВЭБ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ГРУППА КОМПАНИЙ НАЦПРОЕКТСТРОЙ
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