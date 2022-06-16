Трассу «Меридиан» за ₽600 млрд из Китая в Европу перенаправят в Иран

Вячеслав Петушенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Трасса «Меридиан», которая планировалась как маршрут из Европы в Китай, пройдет из Китая в страны Каспийского моря, в том числе Иран, рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в интервью телеканалу РБК.

Трасса должна была соединить Китай — через Казахстан и Белоруссию — с Европой, «Меридиан» на 95% был ориентирован на зарубежный трафик.

«Понятно, что сейчас эта задача переориентировалась, и мы, дойдя до Екатеринбурга на сегодняшний день, видим, что восток страны, Урал, нужно соединить с возрастающим потоком грузов через Каспийское море и Черное море, куда не только грузы поедут, но и люди», — сказал Петушенко.

По его словам, одной из главных своих задач «Автодор» считает соединение восточной части страны с Уралом и южными регионами. «Это так называемая Юго-Восточная Хорда, Екатеринбург — Краснодар. И в связи с тем, что сейчас логистические цепочки поменялись, мы понимаем, что в любом случае нужно Китай через Казахстан соединять. Но только уже не идти на Европу, а дойти до центральной части России и соединить [Китай] с югом России и с севером», — рассказал председатель правления «Автодора».

В кулуарах ПМЭФ Петушенко также уточнил, что сейчас новая трассировка автодороги, которая совместит «Меридиан» c проектом Юго-Восточной хорды, пока готовится. Однако, по его словам, планируется, что новая трасса пойдет в том числе в Иран, уточнил Петренко. Определить новую трассировку планируется к осени, после этого будет скорректирован бюджет проекта.

Инициатор строительства трассы «Меридиан» — председатель совета директоров Русской холдинговой компании, экс-зампред «Газпрома» Александр Рязанов. Он пытается реализовать этот проект еще с 2013 года.

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Планировалось построить трассу в обход крупных городов по территории восьми регионов — от автомобильного пункта пропуска «Красная Горка» на границе с Белоруссией в Смоленской области до международных автомобильных пунктов пропуска «Маштаково» и «Сагарчин» в Оренбургской области (далее трасса переходит в дорогу по территории Казахстана до Китая). Протяженность трассы по территории России должна была составить от 1,3 тыс. до 2,02 тыс. км. В 2019-м бюджет проекта оценивался в 600 млрд руб.

Кредитором и организатором финансирования строительства должен был выступить Евразийский банк развития (ЕАБР).

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