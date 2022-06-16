Набиуллина сочла невозможным снятие ограничения на валюту при санкциях
Говорить о полном снятии ограничений, наложенных на наличную валюту, в условиях действующих санкций невозможно. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.
«Что касается ограничений на наличную валюту, которые были введены до сентября, первое — эти ограничения вводились не потому, что это кому-то захотелось, а потому, что введены ограничения на ввоз наличной валюты — долларов и евро — в страну, наложены жесткие санкции на финансовый рынок», — объяснила глава Центробанка.
По ее словам, регулятор постепенно снимает многие ограничения. «Но, конечно, в условиях санкций говорить о том, что все ограничения будут сняты, невозможно», — добавила Набиуллина.
В начале марта Центробанк ввел временный порядок обращения наличной валюты, запретил банкам до 9 сентября продавать ее населению. Также до этого срока ввели ограничения на снятие средств с валютных вкладов — не более $10 тыс. наличными (свыше этой суммы можно снять рублями). Также была ограничена покупка наличной валюты физлицами, сделать это можно было только в безналичной форме.
С 18 апреля банки также получили возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы, начиная с 9 апреля. Гражданам разрешили снимать с валютных счетов не только доллары, но и евро.
Опрошенные РБК эксперты объясняли серьезное ужесточение валютного контроля санкциями западных стран, введенными против крупных банков и самого ЦБ после начала военной операции России на Украине. На фоне повышенной рыночной волатильности граждане предъявляли повышенный спрос на наличность, в том числе на иностранную валюту, писал РБК. В этих условиях ЦБ ввел меры капитального контроля, чтобы охладить спрос.
В конце мая ЦБ сообщал, что не намерен снимать ограничения на продажу наличной валюты до сентября. Первый зампредседателя Набиуллиной Ксения Юдаева говорила, что регулятор будет следить за развитием ситуации.